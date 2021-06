Tokyo 2020

La liste des retraits s'allonge de jour en jour. Comme bon nombre de ses collègues joueurs de tennis, Denis Shapovalov a décidé de tirer un trait sur le tournoi olympique de Tokyo (24 juillet-1er août). "Bonjour à tous, après mûre réflexion, je voulais vous faire savoir que je ne participerai pas aux Jeux olympiques cette année", a-t-il publié sur son compte Twitter. "Représenter le Canada, c'est tout pour moi, mais en raison de la situation actuelle, mon équipe et moi avons décidé que c'était la meilleure décision à prendre pour la sécurité de tous", a-t-il poursuivi.

Thiem n'ira pas non plus à Tokyo

Shapovalov, 22 ans, a gagné un titre ATP en 2019 à Stockholm. Il a été finaliste au Masters 1000 de Paris Bercy en 2019 et a atteint sa troisième finale - sa première sur terre battue - le mois dernier à Genève, s'inclinant face au Norvégien Casper Ruud. Il sort également tout juste d'une demi-finale sur le gazon du Queen's.

Le forfait du Canadien pour les Jeux s'ajoute à d'autres de renom, comme Rafael Nadal et Dominic Thiem , le premier souhaitant se préserver physiquement avant l'US Open qui aura lieu début septembre, le second parce qu'il traverse une période creuse et a dit ne pas se "".