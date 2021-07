Tokyo 2020

Fortunes diverses pour les Français en tennis aux Jeux Olympiques. Si c'est déjà terminé pour la paire Pierre-Hugues Herbert-Nicolas Mahut , Jérémy Chardy est lui au deuxième tour à Tokyo. Le Français a réussi une belle entame en se défaisant du modeste Chilien Tomas Barrios (195e) en deux manches (6-1, 7-6). Le 68e joueur mondial retrouvera Aslan Karatsev au tour suivant. Ugo Humbert est passé mais c'est en revanche terminé pour Kristina Mladenovic.

Ugo Humbert est entré parfaitement dans le premier tournoi olympique de sa carrière. Si l'Espagnol Pablo Andujar l'a accroché dans la première manche en le poussant au tie-break, c'est bien lui qui a eu le dernier mot, s'imposant 7/3 dans ce jeu décisif. On ne le savait pas encore mais le 28e joueur mondial avait pris la mesure de son adversaire. La deuxième manche a été une formalité (7-6, 6-1) et Humbert peut se préparer pour son duel face à Miomir Kecmanovic.

Kristina Mladenovic quitté le court en larmes, et pour cause. Bien partie avec le gain du premier set au tie-break, elle a perdu le fil du match et a été renversée par Paula Badosa. L'Espagnole a bien réagi dans la deuxième manche avant de s'envoler dans la troisième (6-7, 6-3, 6-0). Elle devra défier Iga Swiatek au deuxième tour. Un autre Français est encore sur le court, Gilles Simon qui affronte Egor Gerasimov.

