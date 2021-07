Malgré son palmarès XXL et ses 20 titres en Grand Chelem, Novak Djokovic n'a jamais remporté la médaille d'or aux JO. Ainsi, le numéro 1 mondial ne veut pas s'enflammer pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) même si Rafael Nadal et Roger Federer ont renoncé à venir au Japon.

"Je sais que beaucoup de choses pourraient se jouer ici, que l'histoire pourrait se jouer ici, je me sens privilégié d'être en mesure de pouvoir éventuellement y jouer un rôle. J'ai travaillé dur pour ça... mais la route est encore longue", a déclaré Novak Djokovic lors d'une conférence de presse de l'équipe de Serbie, à la veille de l'ouverture officielle des Jeux et à deux jours du début du tournoi olympique de tennis.

"Je ne veux pas me comparer à qui que ce soit, ni dépenser mon énergie et mon temps à penser à ce qui pourrait advenir ou pas", a-t-il expliqué, après avoir été interrogé sur la possibilité pour lui de devenir le "GOAT" (meilleur joueur de tous les temps) du tennis, s'il venait à remporter la médaille olympique, puis l'US Open.

Si cela devait se produire, Novak Djokovic réaliserait alors le Golden Slam, c'est-à-dire remporter les quatre tournois majeurs et les Jeux olympiques la même année, un exploit seulement réalisé jusque-là par l'Allemande Steffi Graf en 1988.

Je vais essayer de considérer le tournoi olympique comme n'importe quel autre tournoi

"Je vais essayer de considérer le tournoi olympique comme n'importe quel autre tournoi" pour éviter la pression, même si "c'est forcément différent quand on joue pour représenter son pays", a expliqué le Serbe. "J'ai parfois été nerveux lors de mes précédentes participations aux JO", alors "cette fois, je vais prendre les choses lentement et avec prudence, je veux d'abord me concentrer sur mon prochain match" et "voir comment les choses se passent jour après jour".

"Je me sens bien, physiquement et mentalement. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Je crois en mes chances et je suis prêt à me battre", a-t-il renchéri. Au premier tour, Novak Djokovic sera opposé au Bolivien Hugo Dellien, 139e mondial. Son premier gros client pourrait arriver en quarts, où il pourrait affronter Andrey Rublev, 7e mondial, avant d'éventuellement affronter Alexander Zverev. La finale pourrait lui réserver Daniil Medvedev ou bien Stefanos Tsitsipas (4e), qu'il avait battu en finale à Roland-Garros à la mi-juin.

