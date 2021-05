Tokyo 2020

Naomi Osaka n'a pas peur d'exprimer ses opinions. La Japonaise, numéro 2 mondiale, qui avait déjà fait entendre sa voix l'été dernier sur les violences policières aux Etats-Unis contre les Afro-Américains, s'est exprimée sur un autre sujet délicat : le maintien des Jeux Olympiques à Tokyo l'été prochain. "Je trouve que c'est faire courir des risques aux gens, cela les place dans une position très inconfortable", a-t-elle déclaré dimanche en conférence de presse dans le cadre du tournoi de Rome.

"Donc cela devrait vraiment faire l'objet d'une discussion. Bien sûr, je dirais que je veux que les Jeux aient lieu, car je suis une sportive et c'est le genre de choses que j'ai attendu toute ma vie", a ajouté la Japonaise. "Mais je pense qu'il y a des choses bien plus importantes en cours, et particulièrement l'an passé, je pense que beaucoup de choses imprévues peuvent arriver."

J'ai été vaccinée

"J'ai été vaccinée. Je pense qu'à la fin, on ne peut forcer quiconque à être vacciné, mais je pense que si vous allez aux Jeux", il faut faire "tout ce qui rend le pays-hôte satisfait". "Il va y avoir beaucoup de monde qui va venir dans le pays donc ils doivent vraiment prendre la bonne décision là-dessus", a-t-elle insisté.

Plus de 10.000 sportifs de 200 pays sont attendus à Tokyo pour les Jeux. Une décision doit encore être prise quant à la présence de spectateurs japonais.

