Tokyo 2020

Après Serena Williams, les Etats-Unis vont devoir se passer des services de Coco Gauff. La prodige américaine de 17 ans a été testée positive au Covid 19. Et a donc dû renoncer à se rendre à Tokyo pour ce qui devait être ses premiers Jeux Olympiques. "Je ne pourrai pas disputer les Jeux Olympiques de Tokyo", a expliqué la 25e mondiale sur son compte Twitter, ne cachant pas sa déception : "Cela a toujours été un de mes rêves de représenter les États-Unis aux Jeux. J'espère il y aura d'autres opportunités pour moi dans le futur pour que ce rêve devienne réalité".

Etant donné son âge et son talent, il y a de fortes chances pour que Coco Gauff puisse défendre les couleurs de son pays un jour lors d'une grande fête olympique. Mais elle devra donc attendre encore, malheureusement, pour avoir l'occasion de voir le train repasser. Son forfait s'ajoute en tout cas à la longue liste des absents pour Tokyo. Tant dans le tableau masculin que féminin.

Après Serena Williams ou encore Simona Halep, Angélique Kerber et Victoria Azarenka ont également annoncé leur retrait. L'équipe US va maintenant elle compter sur Jennifer Brady (15e mondiale à la WTA), Jessica Pegula (27e) ou encore Alison Riske (35e) pour défendre ses chances et espérer ramener des médailles. Mais sans Serena Williams et Coco Gauff, cette formation n'a plus vraiment la même saveur.

