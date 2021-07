Tokyo 2020

Il lui aura fallu plus de 10 minutes et quatre balles de matches pour conclure le match. Ugo Humbert s’est défait de Stefanos Tsitsipas en huitième de finale à Tokyo en trois manches (2-6, 7-6, 6-2) et 2h21 de jeu. C’est une grosse désillusion pour le Grec, tête de série numéro 3 du tournoi et prétendant à la médaille. Touché physiquement à la fin du deuxième set, Tsitsipas a ensuite joué diminué jusqu’à la fin du match. Le Français de 23 ans poursuit lui sa route et affrontera en quart le Russe Karen Kachanov.

