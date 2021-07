Un temps incertain pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août), Pierre-Hugues Herbert, victime d'une lésion à la cuisse droite à Wimbledon, sera bien présent au Japon. Le partenaire de double de Nicolas Mahut a annoncé la nouvelle ce vendredi sur son compte Instagram. "En partance pour Tokyo. Hyper heureux et fier de pouvoir partir représenter mon pays pour ces Jeux Olympiques. J’ai eu très peur après Wimbledon mais l’IRM de contrôle passée jeudi était très positive et me permet de faire partie de la délégation tennis. A nous de jouer maintenant", a écrit le Français de 30 ans.

Sorti dès le premier tour des Jeux olympiques de Rio en 2016, par la paire colombienne Farah - Cabal (7-6, 6-3), le duo français, sacré à Roland-Garros puis au Queen's en 2021, tentera d'oublier son élimination par forfait au deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne le 3 juillet dernier.

