Un nouveau joueur majeur manquera les JO de Tokyo. Après Rafael Nadal et Dominic Thiem, Stan Wawrinka, médaillé d'or en double en 2008 à Pékin avec son compatriote Roger Federer, a déclaré forfait pour les Jeux olympiques. Agé de 36 ans, le Suisse, triple vainqueur en Grand Chelem, n'a pas joué sur le circuit ATP depuis le tournoi de Doha en mars après avoir été opéré du pied gauche.

"Il est très déçu de ne pas pouvoir participer aux Jeux et représenter la Suisse à Tokyo, indique dans un communiqué son équipe de management. Mais il travaille dur sur son rétablissement et poursuit son objectif de revenir sur le court le plus tôt possible." Chez les femmes, Serena Williams et Simona Halep seront également absentes.

Tokyo 2020 L'Australie envoie Barty et Kyrgios aux JO de Tokyo IL Y A 5 HEURES

Tsonga : "Je n'avais jamais rêvé jouer Federer comme ça sur le central de Wimbledon"

Tokyo 2020 "Je ne suis pas sur la liste olympique" : Serena ne sera pas à Tokyo HIER À 12:15