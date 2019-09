Les temps sont durs pour Nick Kyrgios. Après une défaite à la Laver Cup avec son équipe monde, l'Australien a été sorti dès le premier tour à Zhuhai par l'Italien Andreas Seppi (7-6 [5], 6-1), mardi. La sixième fois de la saison qu'il est sorti à ce stade d'un tournoi. Amoindri par une blessure à la clavicule, Kyrgios a ainsi décidé de mettre fin à sa tournée asiatique.

"Je vais rentrer en Australie pour me reposer et récupérer", a-t-il ajouté via son profil Twitter. Aucune date de retour n'a été communiquée. Reverra-t-on le 27e mondial avant la fin de l'année ? Pour l'heure, difficile de se prononcer sans connaître la nature exacte de sa blessure. "À bientôt", a juste annoncé Kyrgios sur Twitter. Mystère.