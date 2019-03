Reverra-t-on Juan Martin del Potro de sitôt sur le circuit ? Revenu à la compétition le mercredi 20 février dernier après quatre mois d'arrêt pour soigner son genou touché (fracture de la rotule) lors de son duel face à Borna Coric à Shanghai début octobre, l'Argentin envisage de passer par la case opération selon la presse argentine. Actuellement en pleine phase de réflexion avec son équipe, l'Argentin multiplie les avis médicaux pour trouver la meilleure solution à son mal. Il devrait annoncer sa décision dans les prochains jours selon le média argentin La Nacion.

Un passage chez le chirurgien pourrait l'éloigner des courts pendant un long moment. De quatre à six mois selon La Nacion, ce qui lui permettrait soit un retour pour la tournée américaine, soit au mois de septembre. Après la galère vécue entre 2014 et 2016 à cause de son poignet gauche, opéré à plusieurs reprises, Del Potro repartirait pour une nouvelle longue période d'absence et de doutes. Pas idéal pour son moral, mais le bonhomme en a vu d'autres.

Une chute au classement ATP à venir

Si Del Potro envisage cette solution, c'est que la situation de son genou droit ne s'est pas vraiment améliorée. Et ce, malgré l'extrême précaution prise par l'intéressé pendant l'hiver, au point même de rater l'Open d'Australie pour parfaire sa préparation. Après avoir choisi la méthode dite préventive cet automne, sous les conseils de Jorge Batista, le médecin référent du club de football de Boca Juniors, le joueur de Tandil souffre toujours de douleurs au genou, sur lequel il a dû mal à s'appuyer.

Il a d'ailleurs repris la compétition à Delray Beach sans être à 100% de ses moyens. Cette condition précaire l'a poussé à déclarer forfait pour défendre son titre à Indian Wells. "Nous avons consulté différents spécialistes et nous avons décidé, avec mon équipe, de réaliser un traitement de thérapie régénérative au genou", avait-il indiqué sur ses réseaux sociaux fin février. Malgré le doute qui l'entoure en ce moment, il n'a toujours pas annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Miami où il comptait s'aligner.

Une absence prolongée pourrait mettre en péril tout son travail effectué depuis deux ans au niveau du classement. Actuellement 5e mondial au classement ATP, 8e lundi prochain, le vainqueur de l'US Open 2009 va perdre gros ces prochains jours. D'abord, ce sera les 1000 points de son succès à Indian Wells l'année dernière. Puis les 360 points de sa demi-finale jouée à Miami dans la foulée, sauf participation et parcours lointain. Sa seule bouée de secours pour éviter une opération remontée depuis les abysses du classement, reste son gain de 1200 points après sa finale jouée et perdue face à Novak Djokovic lors du dernier US Open.