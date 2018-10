Trois arbitres thaïlandais bannis à vie en raison de matches truqués

Anucha Tongplew, Apisit Promchai et Chitchai Srililai ne pourront plus "officier ou assister à quelque compétition professionnelle de tennis", affirme l'Unité d'intégrité dans le tennis. Après une enquête, les trois arbitres ont reconnu avoir parié sur des matches qu'ils arbitraient durant des tournois de catégorie Future - des compétitions de troisième division organisés par la fédération internationale (ITF). En 2016, la BBC et Buzzfeed avaient révélé un immense scandale de matches truqués dans le tennis.

En septembre, un jeune joueur vainqueur de l'Open d'Australie junior avait été suspendu 19 mois pour avoir délibérément perdu un set contre un adversaire largement inférieur, alors qu'un parieur tentait dans le même temps de miser 10.000 dollars australiens sur ce set perdu.