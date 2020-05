Au cours d'un live Instagram avec We Are Tennis vendredi, Stefanos Tsitsipas a déclaré sa flamme à Gustavo Kuerten. Le Grec, qui a recommencé à s'entraîner depuis quelques jours dans l'académie de Patrick Mouratoglou, a indiqué qu'il aimerait bien que le Brésilien devienne son coach.

Des cheveux longs, un revers à une main, des aptitudes à briller sur terre battue : Stefanos Tsitsipas et Gustavo Kuerten ont pas mal de points communs. Tant et si bien qu'il est tentant de les comparer comme l'a fait le site We Are Tennis vendredi lors d'un live Instagram avec le Grec. Et l'intéressé n'a d'ailleurs pas hésité à saisir la perche qui lui était tendue. Car s'il ne sait pas quand le circuit ATP reprendra ses droits, il aimerait bien compter le triple vainqueur brésilien de Roland-Garros parmi les membres de son équipe à l'avenir.

Roland-Garros "Les meilleures révélations" : Votez pour le Roland de vos rêves sur Eurosport ! IL Y A 3 HEURES

"Guga ? Je veux l’engager comme entraîneur. J’aimerais vraiment, honnêtement. J’ai regardé quelques matches de lui quand j’étais jeune. La plupart à Roland-Garros. C’était l’un des joueurs à voir bien sûr. (…) Mais j’aime vraiment son jeu. Encore plus maintenant que j’ai vu des vidéos sur YouTube. Il est tellement amusant, relâché et naturel quand il pratique son style de jeu", a considéré le numéro 6 mondial, qui s'entraîne actuellement dans l'académie de Patrick Mouratoglou et est toujours en quête d'éléments nouveaux pour aller plus haut.

Sampras, l'idole d'enfance

Enfant, il s'est néanmoins davantage inspiré de Pete Sampras, et ce même si l'Américain a pris sa retraite sportive alors que Tsitsipas n'avait que quatre ans. Il faut dire que, par ses origines grecques, le Californien jouissait d'une popularité importante dans le pays du petit Stefanos. Mais il a très vite analysé les qualités de chacun. "Sampras, j’essayais de l’imiter sur dur avec son tennis agressif de service-volée. Et Guga, c’est vraiment l’exemple à suivre pour développer un bon jeu sur terre battue", a-t-il encore confié.

Alors le circuit verra-t-il, à sa reprise, un attelage Tsitsipas-Kuerten se former ? On sait en tout cas ce qu'en pense le premier. La balle est désormais dans le camp de Guga.

Roland-Garros "Les meilleures révélations" : Votez pour le Roland de vos rêves sur Eurosport ! IL Y A 3 HEURES