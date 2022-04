Ils sont en (très) grand danger

Stefanos Tsitsipas

Ad

Classement ATP : 5e

Points : 5980

Points à défendre sur terre : 3355 soit 56,1 %

Tennis Mouratoglou devient officiellement le nouvel entraîneur d'Halep IL Y A 9 HEURES

Compte tenu de son opération du coude droit à l'intersaison, son début de saison est plus qu'honorable, en témoigne son actuelle 5e place à la Race (classement depuis le 1er janvier). Mais vainqueur à Monte-Carlo, finaliste à Barcelone et surtout à Roland-Garros l'an dernier, Stefanos Tsitsipas avait mis la barre très haut. Dans le Top 20, il est le seul à remettre en jeu plus de la moitié de ses points lors de ce printemps sur ocre. Dans l'état actuel des choses, il serait étonnant qu'il ne perde pas de grosses plumes dans les semaines à venir.

Dominic Thiem

Classement ATP : 50e

Points : 1020

Points à défendre sur terre : 925 soit 90,6 %

La route semble longue pour envisager son retour au niveau qui faisait de lui le 2e meilleur joueur sur terre en 2018 et 2019. Après 9 mois de pause forcée, Dominic Thiem a été battu d'entrée au Challenger de Marbella et a dû renoncer à s'aligner à Monte-Carlo après avoir contracté le Covid-29. L'Autrichien, désormais 50e, a acquis la quasi-totalité de ses points restants sur ocre, également divisés entre ses résultats de l'an dernier (demie à Rome par exemple) et des saisons précédentes (moitié des points de son titre à Barcelone en 2019 ou de son quart à Roland en 2020 à cause du dégel progressif du classement). A moins d'un rapide regain de forme, sa place dans le Top 100 pourrait être vite menacée.

Tsitsipas Ier a bien mérité son sacre sur le Rocher : le résumé de sa démonstration

Ils sont sous haute pression

Novak Djokovic

Classement ATP : 1er

Points : 8420

Points à défendre sur terre : 3530 soit 41, 9 %

Privé de compétition lors de l'enchaînement Indian Wells-Miami sur dur le mois dernier car non vacciné, Novak Djokovic a faim de compétition. Cela tombe bien, le numéro 1 mondial devra défendre plus du tiers de son capital dans les semaines à venir en raison de son sacre à Paris l'an dernier, mais aussi de sa finale à Rome avant cela ou encore de la moitié des points de celle de Madrid en 2019. Le Serbe, qui n'a joué que deux matches à Dubaï cette saison, pourrait payer son manque de rythme ou au contraire utiliser son envie de rattraper le temps perdu pour relever ce grand défi.

Rafael Nadal

Classement ATP : 4e

Points : 7115

Points à défendre sur terre : 2860 soit 40,2 %

Comme souvent voire toujours, le printemps sur terre battue sera très important pour Rafael Nadal. Il pèse d'ailleurs quasiment aussi lourd dans son bilan que pour Novak Djokovic. A cause de sa côte fêlée, le Majorquin ne devrait pouvoir défendre ni son quart à Monte-Carlo, ni son titre à Barcelone. Mais si sa blessure évolue bien, il devrait être de retour pour les tournois qui pèsent le plus dans son bilan, notamment Rome et Roland-Garros. Et contrairement à son rival serbe, il aura ensuite plein de points à conquérir sur gazon et dur américain. Le tableau n'est donc pas si noir à moyen terme.

Une baston de 3h38 et des rebondissements à gogo, ce Nadal-Tsitsipas a décoiffé

Alexander Zverev

Classement ATP : 3e

Points : 7195

Points à défendre sur terre : 2160 soit 30 %

En 2021, Alexander Zverev était clairement le 4e homme sur terre battue derrière Djokovic, Tsitsipas et Nadal. Son titre à Madrid où il avait dominé sans coup férir le "Taureau de Manacor" et sa demie à suspense à Roland contre le Grec l'ont notamment montré. Si bien que dans sa forme actuelle décevante, le champion olympique peut s'inquiéter. Il ne remet toutefois pas en jeu de gros points à très court terme à Monte-Carlo par exemple, ce qui lui laisse du temps pour se remettre d'aplomb, mais incontestablement, le temps presse.

Matteo Berrettini

Classement ATP : 6e

Points : 4945

Points à défendre sur terre : 1500 soit 30,3 %

Son tout début de saison était très prometteur avec sa première demi-finale à l'Open d'Australie. Un résultat qui confirmait la capacité de Matteo Berrettini à jouer à son meilleur niveau dans les grands événements. Mais depuis, l'Italien est en souffrance, à tel point qu'il a dû renoncer à Miami pour subir une petite opération de la main droite. D'ores et déjà forfait pour les trois Masters 1000 terriens (Monte-Carlo, Madrid et Rome) , il va perdre gros puisqu'il avait notamment gagné à Belgrade et joué une finale dans la capitale espagnole l'an dernier. Le verra-t-on à Roland ? Le compte à rebours est lancé…

Bousculé, malmené, Zverev n'a jamais paniqué pour redevenir roi à Madrid : le résumé

Ils devraient (au moins) limiter les dégâts

Daniil Medvedev

Classement ATP : 2e

Points : 8410

Points à défendre sur terre : 790 soit 9,4 %

Daniil Medvedev est un cas très particulier. Ses résultats sur ocre sont un poids minimal voire négligeable sur son bilan au classement. Dans des circonstances normales, le Russe aurait donc eu tout à gagner dans ce printemps. Mais son opération récente pour une hernie inguinale va l'en priver, au moins en partie. Résultat : il pourrait perdre même quelques petites plumes (quart à Roland l'an dernier et moitié des points de sa finale à Barcelone et de sa demie à Monte-Carlo en 2019). Reste qu'il devrait être le premier à bénéficier de tout faux-pas de Djokovic qui n'a que 10 points d'avance sur lui.

Casper Ruud

Classement ATP : 7e

Points : 4380

Points à défendre sur terre : 1240 soit 28,3 %

Il avait entamé sa percée au classement par une belle campagne sur ocre l'an dernier. Pur terrien à l'origine, Casper Ruud s'est fait remarquer par deux demies en Masters 1000 (Monte-Carlo, Madrid) et un titre à Genève et ne pourra donc pas se permettre de chômer dans les semaines qui arrivent. Mais ce n'est pas dans son caractère de toute façon et le Norvégien est en forme puisqu'il sort tout juste d'une finale à Miami… sur dur. De quoi être optimiste pour les tournois à venir sur sa surface favorite, d'autant qu'il aura un bon coup à jouer à Roland-Garros où il avait perdu au 3e tour en 2021.

Malgré quelques bas, Rublev avait de la marge face à Ruud : le résumé de leur demie

Andrey Rublev

Classement ATP : 8e

Points : 4375

Points à défendre sur terre : 1140 soit 26,1 %

Finaliste sortant à Monte-Carlo, Andrey Rublev sera rapidement sous pression dans ce printemps sur terre. Mais les tournois suivants seront plus simples à aborder. Ses autres résultats marquants en 2021 se résument à deux quarts à Rome et Barcelone et un huitième à Madrid. Compte tenu de son niveau moyen, il devrait être capable de faire au moins aussi bien. Une percée sur l'ocre parisien pourrait même lui être bénéfique même s'il devra y préserver la moitié des points de son quart de finale en 2020 (180, soit l'équivalent d'un huitième). Une fois le Rocher passé, pas de panique donc.

Ils ont tout à gagner sur terre

Félix Auger-Aliassime

Classement ATP : 9e

Points : 3625

Points à défendre sur terre : 255 soit 7 %

Avec Daniil Medvedev, il est le seul membre du Top 10 à remettre moins de 10 % de son bilan au classement sur la table dans les deux mois qui viennent. Félix Auger-Aliassime a une immense opportunité de progresser dans la hiérarchie dans les semaines à venir. A Monte-Carlo comme à Roland, il avait été sorti d'entrée la saison dernière. Avec Toni Nadal à ses côtés, il devrait être en mesure de mieux adapter son jeu puissant et explosif à la terre battue. Si ses résultats récents ont marqué un coup d'arrêt après un départ australien prometteur, c'est le moment idéal pour rebondir.

Carlos Alcaraz

Classement ATP : 11e

Points : 3411

Points à défendre sur terre : 391 soit 11,5 %

C'est l'homme du moment, et sans doute "la superstar des années à venir", comme l'a estimé Dominic Thiem. Vainqueur de son premier Masters 1000 à Miami à moins de 19 ans, Carlos Alcaraz a toutes les armes pour faire autant de ravages sur ocre. L'Espagnol aura de très gros points à collecter dans tous les Masters 1000, puisqu'il n'avait pas fait mieux qu'un 2e tour à Madrid en 2021, collectant la majorité de ses points terriens en Challengers et grâce à son 3e tour à Roland. Le Top 10 n'est plus qu'une question de temps pour le dauphin de Nadal à la Race qui vise encore bien plus haut.

"Grosse personnalité, caractère de champion et du respect : Alcaraz et Nadal si intimement liés"

Jannik Sinner

Classement ATP : 12e

Points : 3054

Points à défendre sur terre : 519 points, soit 17 %

Moins en verve qu'Alcaraz actuellement, Jannik Sinner n'en reste pas moins un jeune loup au potentiel plus que certain. A Miami, l'Italien a retrouvé d'ailleurs des couleurs avant que des ampoules ne le contraignent à renoncer en quart. S'il n'est pas sûr d'être remis pour Monte-Carlo, son seul résultat significatif en 2021 fut une demie à Barcelone avant son huitième à Paris. Madrid et Rome pourraient lui permettre de remettre la marche avant. Réintégrer les dix meilleurs joueurs du monde doit être un objectif pour le plus jeune quart-de-finaliste à Roland (en 2020) depuis Nadal.

Gaël Monfils

Classement ATP : 22e

Points : 1768

Points à défendre sur terre : 143 soit 8,1 %

Avec Dominic Thiem, Gaël Monfils est le seul joueur de cette liste à ne pas faire partie du Top 20. Sa sélection tient à trois raisons principales : son excellent début de saison australien, sa régularité à Roland-Garros sur les 10-15 dernières années et… son flop total sur terre battue en 2021. C'est simple : il n'avait pu jouer ni à Monte-Carlo ni à Madrid (blessé) et n'avait gagné que deux matches sur ocre, au 1er tour à Lyon et Paris. S'il reste dans la lignée de ce qu'il a produit à Melbourne, Monfils à un boulevard pour retrouver le Top 20 voire viser la seconde semaine à Roland. A lui de jouer !

Revenu de loin, Monfils a fini par être trop court : le résumé vidéo de son quart face à Berrettini

Tennis "J'arrive copain" : Simon va-t-il suivre Tsonga à la retraite ? IL Y A 10 HEURES