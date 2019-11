Après une longue et haletante saison de tennis, place désormais aux récompenses. En décembre, l'ATP va remettre plusieurs trophées aux joueurs qui ont marqué l'année 2019. On retrouve notamment Stefanos Tsitsipas, actuellement 6e mondial et lauréat en 2018, ou Daniil Medvedev, 5e mondial, pour le titre de la meilleure progression de l'année, ou Roger Federer et Rafael Nadal pour le prix Stefan Edberg récompensant la meilleure sportivité des joueurs. Deux Français ont été nommés : Jo-Wilfried Tsonga pour le prix du meilleur retour et Corentin Moutet dans la catégorie révélation de l'année.

Meilleur come-back

Andy Murray (G-B)

Andrey Rublev (RUS)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Stan Wawrinka (SUI)

Vidéo - Wawrinka : "J'ai encore les moyens de faire de grandes choses" 01:37

Meilleure progression

Felix Auger-Aliassime (CAN)

Matteo Berrettini (ITA)

Daniil Medvedev (RUS)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Vidéo - "Des joueurs de la Next Gen, Tsitsipas est le mieux armé pour gagner en Grand Chelem" 01:37

Révélation de la saison

Felix Auger-Aliassime (CAN)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Miomir Kecmanovic (SER)

Corentin Moutet (FRA)

Alexei Popyrin (AUS)

Casper Ruud (NOR)

Jannik Sinner (ITA)

Mikael Ymer (SUE)

Vidéo - Pourquoi faire simple... ? Le magnifique tweener lob de Moutet sur Djokovic 01:00

Prix Stefan Edberg de la sportivité

Roger Federer (SUI)

Rafael Nadal (ESP)

Diego Schwartzman (ARG)

Dominic Thiem (AUT)

Dominic Thiem consolé par Rafael NadalGetty Images

Tournois de l’année

Pas de nommés

Coach de l'année

Pas de nommés

Joueur préféré des fans

Pas de nommés

Prix humanitaire Arthur Ashe

Pas de nommés

Prix Ron Bookman du meilleur journaliste

Pas de nommés