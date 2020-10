Vainqueur dimanche à Anvers du deuxième titre de sa carrière, Ugo Humbert a grimpé de six places au classement ATP publié lundi pour s'installer au 32e rang, le meilleur classement de sa carrière, tandis que dans le top 20, Milos Raonic (17e) a grignoté deux places. En raison de la pandémie de Covid-19, seuls le tournoi belge et celui de Cologne figuraient à l'agenda des joueurs ces derniers jours.

Quart-de-finaliste en Allemagne, Adrian Mannarino (39e) a progressé de deux places. Eliminé au même stade à Cologne, Gilles Simon a lui conservé sa 58e position. Pierre-Hugues Herbert, sorti dès le 2e tour, reste 82e. A Anvers, outre Humbert, deux autres Français étaient engagés dans le tableau final, mais Richard Gasquet (55e, -1) et Corentin Moutet (toujours 74e) ont été battus dès leur entrée en lice.

Dans le top 20, toujours dominé par le trio Djokovic-Nadal-Thiem, peu de changements sont à noter: le Canadien Milos Raonic, quart-de-finaliste à Anvers, a doublé Karen Khachanov et Stanislas Wawrinka pour s'emparer du 17e rang. Alexander Zverev, vainqueur dimanche du deuxième tournoi de Cologne après avoir déjà remporté le premier la semaine précédente, reste 7e et à bonne distance (plus de 800 points) du 6e Daniil Medvedev.