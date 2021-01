Tennis

Un court vide, un coup droit à ajuster tranquillement... L'énorme fail signé Osaka

A DAY AT THE DRIVE - En match exhibition à Adélaïde vendredi face à Serena Williams, Naomi Osaka a offert aux spectateurs le plus gros loupé de ce début d'année. Un coup droit hors des limites d'un court vide...

00:00:35, 672 vues, il y a une heure