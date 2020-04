Un tournoi-exhibition à huis clos lancé dès vendredi en Allemagne

Malgré la pandémie de coronavirus, le tennis reprend du service vendredi. Un tournoi-exhibition réunissant huit joueurs, dont l'Allemand Dustin Brown en tête d'affiche, se tiendra à huis clos et sera retransmis par la plate-forme de streaming Over The Top qui appartient à Tennis Channel. Les matches se dérouleront au meilleur des cinq sets de quatre jeux.

L'Allemagne ouvre le bal des exhibitions. Alors que les circuits ATP, WTA, Challenger et ITF sont suspendus jusqu'au 13 juillet en raison de la pandémie de coronavirus, les initiatives locales se sont multipliées pour permettre aux joueurs professionnels de reprendre contact avec le tennis. En attendant l'"Ultimate Tennis Showdown" (UTS) organisé dans deux semaines (week-end des 15-16 mai) dans l'académie de Patrick Mouratoglou, le Base Tennis Center de Coblence accueille dès vendredi un mini-tournoi avec huit joueurs engagés. La principale tête d'affiche sera le fantasque Dustin Brown, connu notamment pour avoir battu Rafael Nadal sur le gazon de Wimbledon au 2e tour en 2015.

L'exhibition se jouera dans le même format que l'actuel Masters "Next Gen" à Milan, c'est-à-dire au meilleur des cinq sets avec quatre jeux par set et l'utilisation du No-Ad (pas d'avantages). Chaque joueur devra jouer deux matches par jour, ce qui permettra à la compétition de s'achever en quatre jours avec phase de poules, demi-finales et finale. Pour minimiser les risques de transmission du COVID-19, le tournoi se jouera à huis clos, sans juges de ligne, il n'y aura pas non plus de poignées de main à l'issue de chaque partie.

Hanfmann, 143e à l'ATP, sera le mieux classé des participants

Si Brown, 239e joueur mondial, est le plus connu des concurrents en lice, il n'est pas le mieux classé du plateau. Cet honneur revient à un autre Allemand, Yannick Hanfmann, qui affiche actuellement le matricule 143. Tous les huit ont obtenu une attestation de conformité aux règles de l'Unité d'intégrité du tennis (TIU), entité particulièrement vigilante dans cette période de crise économique quant aux risques de matches truqués.

La dotation du tournoi n'a pas été communiquée. Les matches seront retransmis sur la plate-forme de streaming "Over The Top", propriété de Tennis Channel, et pourront être suivis aussi par l'intermédiaire des sites de paris en ligne.

