Tennis

Un US Open dévalué ? "Il faut valoriser ceux qui ont choisi d'aller au charbon"

EUROSPORT TENNIS CLUB - Justine Hénin et Camille Pin discutent de la valeur de cet US Open, auquel ont renoncé de très nombreux joueurs et joueuses de premier plan.

00:01:02, 155 views, il y a une heure