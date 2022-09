Tennis

US OPEN 2022 - Sans Djokovic et Nadal, la victoire d’Alcaraz est-elle moins éclatante ?

US OPEN 2022 - Carlos Alcaraz a remporté son 1er majeur à l’US Open face à Casper Ruud. Attendu à ce niveau, il a aussi eu la « chance » de percer dans un contexte favorable, avec l’absence de Novak Djokovic et Rafael Nadal, qu’il n’a pas eu à affronter. Cela rend-il sa victoire moins éclatante ? On en parle dans Dip Impact.

00:06:59, il y a une heure