Tennis

US OPEN - Corentin Moutet perd ses nerfs :"Donne-lui le jeu !

US OPEN - Dominé par Casper Ruud en huitièmes de finale de l'US Open, Corentin Moutet a écopé d'un point de pénalité dans le l'avant-dernier jeu du deuxième set. Le Français a donc démarré le dernier jeu, déjà mené 15-0 et a ironiquement demandé à l'arbitre de "donner le jeu" à son adversaire. Revivez la séquence en vidéo et l'intégralité de l'US Open sur Eurosport.fr

00:00:47, il y a 8 minutes