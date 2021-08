Naomi Osaka a certes remporté son 4e Grand Chelem en carrière en début d’année à Melbourne, mais ce cru 2021 s’est finalement avéré comme un calvaire pour la Japonaise. La faute notamment à cette polémique géante née de son refus de se présenter en conférence de presse lors du deuxième tournoi Majeur de la saison, Roland-Garros . En proie à de nombreux états d’âme et une pression psychologique intenable, la joueuse de 23 ans avait décidé de sécher l’exercice d’avant et d’après-match, provoquant un tsunami de réactions, positives comme négatives.

Peut-être que si la situation se présentait à nouveau je prendrais plus de temps pour y réfléchir

"Si j’ai appris une ou deux choses (de cet épisode) ? Honnêtement, j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de choses que j’ai mal faites à ce moment", a déclaré Naomi Osaka, éliminée en 8e de finale de "ses" Jeux Olympiques, à Tokyo, cet été, et qui n’a plus atteint le dernier carré d’un tournoi depuis l’Open d’Australie.

"Mais je suis aussi le genre de personne qui est à fond dans l’instant présent. Quoique je ressente, je le dirai ou le ferai, a-t-elle enchaîné. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Il y a beaucoup de choses que j’ai apprises à mieux faire. Bien sûr, je pense que cette situation ne se reproduira pas. Peut-être que (si la situation se présentait à nouveau) je prendrais plus de temps pour y réfléchir, car je ne savais pas à quel point cela allait prendre de l’ampleur", a expliqué la Japonaise.

Forcément, les questions sur l’état d’esprit de la joueuse et sur le retour en grande pompe du public se sont multipliées : "Ce serait cool si je pouvais me comporter comme un Superman robotique (sic) et juste me concentrer sur le tennis une fois que je suis sur le court. Mais non, je suis quelqu’un qui se concentre sur une multitude de choses à la fois", a-t-elle notamment répondu.

Puis, à propos d’une édition qui va retrouver de sa saveur avec des tribunes qui promettent d’être pleines, comme pour conjurer un an et demi d’épidémie de Covid-19, celle qui a aussi remporté l’édition 2018 s’est enthousiasmée : "Ces tournois du Grand Chelem me donnent une incroyable énergie. Je suis juste très excitée à l’idée d’être ici, et j’espère que je pourrai rester l’intégralité des deux semaines (de compétition)". L’épisode Roland-Garros semble en tout cas digéré. Ce mauvais moment derrière elle, parviendra-t-elle à retrouver les sommets à New-York, où elle démarrera face à Marie Bouzkova ?

