Sacrée première journée à New York. Dès 11 heures du matin (17 heures en France), Ugo Humbert et Benoît Paire, deux des meilleures chances françaises dans cet US Open, seront sur le pont, respectivement face à l'Allemand Peter Gojowczyk et au Serbe Dusan Lajovic. Beaucoup de Tricolores seront au programme au cours de la journée, de Caroline Garcia à Kristina Mladenovic en pssant par Jo-Wilfried Tsonga ou encore les qualifiés Quentin Halys et Antoine Hoang.

Ce sera également le cas de Richard Gasquet. Le vétéran biterrois aura les honneurs de la "night session" sur le court Arthur-Ashe, face à Daniil Medvedev, le finaliste de l'édition 2019. Ils succèderont à Naomi Osaka, une des grandes favorites du tableau féminin, qui affrontera la Tchèque Marie Bouzkova. En journée, grosse affiche également sur le Ashe, avec le duel entre Stefanos Tsitsipas et l'ancien numéro un mondial, Andy Murray.

Court Arthur-Ashe

A partir de 18h (heure française)

Sloane Stephens (EU) - Madison Keys (EU)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N°3) - Andy Murray (GB)

A partir de 1h du matin (heure française)

Naomi Osaka (JAP/N°3) - Marie Bouzkova (RTC)

Daniil Medvedev (RUS/N°2) - Richard Gasquet

Court Louis-Armstrong

A partir de 17h (heure française)

Garbine Muguruza (EPS/N°9) - Donna Vekic (CRO)

John Isner (EU/N°19) - Brandon Nakashima (EU)

Cori Gauff (EU/N°21) - Magda Linette (POL)

A partir de 1h du matin (heure française)

Aryna Sbalenka (BLR/N°2) - Nina Stojanovic (SRB)

Roberto Bautista Agut (ESP/N°18) - Nick Kyrgios (AUS)

Grandstand

A partir de 17h (heure française)

Simona Halep (ROU/N°12) - Camila Giorgi (ITA)

Andrey Rublev (RUS/N°5) - Ivo Karlovic (CRO)

Casper Ruud (NOR/N°5) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Victoria Azarenka (BLR/N°18) - Tereza Martincova (RTC)

Court 17

A partir de 17h (heure française)

Félix Auger-Aliassime (CAN/N°12) - Evgueni Donskoy (RUS)

Angelique Kerber (ALL/N°16) - Dayana Yastremska (UKR)

Elina Svitolina (UKR/N°5) - Rebecca Marino (CAN)

Frances Tiafoe (EU) - Christopher Eubanks (EU)

Court 5

A partir de 17h (heure française)

Diego Schwartzman (ARG/N°11) - Ricardas Berankis (LIT)

Danielle Collins (EU/N°26) - Carla Suarez Navarro (ESP)

Grigor Dimitrov (BUL/N°15) - Sam Riffice (EU)

Emma Navarro (EU) - Christina McHale (EU)

Court 10

A partir de 17h (heure française)

Dan Evans (GB/N°24) - Thiago Monteiro (BRE)

Heather Watson (GB) - Kaja Juvan (SLV)

Kristina Mladenovic (FRA) - Johanna Konta (GB)

Cameron Norrie (GB/N°26) - Carlos Alcaraz (ESP)

Court 13

A partir de 17h (heure française)

Benoît Paire (FRA) - Dusan Lajovic (SRB)

Antoine Hoang (FRA) - Marcos Giron (EU)

Olga Danilovic (SRB) - Alycia Parks (EU)

Elise Mertens (BEL/N°15) - Rebecca Peterson (SUE)

Court 4

A partir de 17h (heure française)

Yulia Putintseva (KAZ/N°31) - Kaia Kanepi (EST)

Mikhail Kukushkin (KAZ) - Pablo Andujar (ESP)

Marketa Vondrousova (RTC) - Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Filip Krajinovic (SRB/N°31) - Guido Pella (ARG)

Court 6

A partir de 17h (heure française)

Feliciano Lopez (ESP) - Bernabe Zapata Miralles (ESP)

Elena Rybakina (KAZ/N°19) - Aliaksandra Sasnovich (BLR)

Ivana Jorovic (SRB) - Maria Camila Osorio Serrano (COL)

Miomir Kecmanovic (SRB) - Arthur Rinderknech (FRA)

Court 7

A partir de 17h (heure française)

Jiri Vesely (RTC) - Kevin Anderson (AFS)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N°29) - Marco Trungelliti (ARG)

Daria Kasatkina (RUS/N°25) - Tsvetana Pironkova (BUL)

Ons Jabeur (TUN/N°20) - Alizé Cornet (FRA)

Court 8

A partir de 17h (heure française)

Mayar Sherif (EGY) - Anhelina Kalinina (UKR)

Cristian Garin (CHI/N°16) - Norbert Gombos (SVQ)

Alex Molcan (SVQ) - Cem Ilkel (YUR)

Court 9

A partir de 17h (heure française)

Ugo Humbert (FRA/N°23) - Peter Gojowczyk (ALL)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Adrian Mannarino (FRA)

Rebeka Masarova (ESP) - Ana Bogdan (ROU)

Valentini Grammatikopoulou (GRE) - Anna Blinkova (RUS)

Court 11

A partir de 17h (heure française)

Ann Li (EU) - Kristina Kucova (SVQ)

Marin Cilic (CRO/N°30) - Philipp Kohlschreiber (ALL)

Barbora Krejcikova (RTC/N°8) - Astra Sharma (AUS)

Dominik Koepfer (ALL) - Quentin Halys (FRA)

Court 12

A partir de 17h (heure française)

Facundo Bagnis (ARG) - Taro Daniel (JAP)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N°32) - Sara Errani (ITA)

Andrea Petkovic (ALL) - Irina Begu (ROU)

Kamil Majchrzak (POL) - Emil Ruusuvuori (FIN)

Court 14

A partir de 17h (heure française)

Leylah Fernandez (CAN) - Ana Konjuh (CRO)

Pedro Martinez (ESP) - James Duckworth (AUS)

Alexei Popyrin (AUS) - Radu Albot (MOL)

Bernarda Pera (EU) - Tamara Zidansek (SLV)

Court 15

A partir de 17h (heure française)

Henri Laaksonen (SUI) - John Millman (AUS)

Caroline Garcia (FRA) - Harriet Dart (GB)

Botic Van de Zandschulp (PB) - Carlos Taberner (ESP)

Jasmine Paolini (ITA) - Yaroslava Shvedova (KAZ)

