Tennis

VIDEO - US Open - Les temps forts de Isner - Johnson

US OPEN - Un tour et puis s'en va pour John Isner à Flushing Meadows. Lundi, la tête de série numéro 16 du tournoi s'est inclinée après 3h51 de jeu et 5 sets (6-7, 6-3, 6-7, 6-3, 7-6) contre son compatriote Steve Johnson, et ce malgré ses 52 aces, deuxième meilleur total de l'histoire du tournoi en un match derrière Ivo Karlovic en 2016 (61). Retrouvez les meilleurs moments du match en vidéo.

00:03:01, 208 views, il y a 24 minutes