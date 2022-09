US OPEN - Ruud ou Alcaraz, la finale couronnera un tout nouveau numéro 1 mondial

US Open - Daniil Medvedev et Rafael Nadal éliminés prématurément, la voie est libre pour la jeunesse. Carlos Alcaraz et Casper Ruud n'avaient d'autres choix que d'atteindre la finale pour espérer devenir numéro un mondial, alors ils l'ont fait. Le Murcien et le Norvégien auront, par la même occasion, l'opportunité de remporter leur premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows.