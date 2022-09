J’avais l’impression que le monde s’était arrêté, je n’ai rien entendu pendant plus d’une minute". Les mots de Frances Tiafoe deux heures ". Les mots de Frances Tiafoe deux heures après son exploit contre Rafael Nadal en huitième de finale en disaient long sur son état de choc, même une fois l’extase du moment retombée. Le natif du Maryland a vécu le plus grand moment de sa carrière, à domicile, mais il lui faut d’ores et déjà remettre le couvert ce mercredi (19h30) pour se hisser en demi-finale de l’US Open.

Réussir à trouver l’équilibre entre un retour à la réalité du terrain et une volonté de garder l’euphorie du nuage sur lequel il se tient actuellement, telle est la mission du 26e joueur mondial à l’approche de son quart de finale contre Andrey Rublev, un adversaire plus expérimenté que lui à ce stade de la compétition, mieux classé que lui (11e à l’ATP), mais pas nécessairement grandissime favori dans ce tournoi masculin plus ouvert que jamais. "Tout le monde va avoir ses chances maintenant", a d’ailleurs reconnu Frances Tiafoe en conférence de presse.

Il n’y a plus de ‘challenger surprise’ aujourd’hui

Et comme aucun des six joueurs restants ne fait figure d’épouvantail dans le tableau, les rêves sont permis pour tous : "Je voulais être discret au début et éviter d’être sous le feu des projecteurs, mais c’est fini !" Tiafoe le reconnaît volontiers, son statut a changé avec son exploit contre le Majorquin en huitième de finale : "Être moins en vue m’a aidé à bien jouer c’ets vrai, mais il n’y a plus ‘challenger surprise’ aujourd’hui."

Il faut dire que tous les voyants ou presque sont au vert pour le volcanique américain. Il apparaît affûté physiquement, très rapide sur le court, et il n’a lâché qu’un seul set sur tout le tournoi jusque-là, faisant de lui le joueur en ayant concédé le moins parmi tous ceux encore en lice. De quoi amener une attente crispante autour de lui ? Pas du tout, à en croire les dires du principal intéressé : "Ça ne change pas grand-chose non plus ! Je ne ressens pas une grande pression, je n’ai pas le sentiment que je ‘dois’ accomplir quelque chose."

Même d’un point de vue du rythme, Tiafoe et Rublev ont passé autant de temps sur les courts de Flushing Meadows, à la minute près (11h58 chacun). Et si le Russe en est à son sixième quart de finale en Grand Chelem - contre deux pour l’Américain -, il n’est jamais allé plus loin que ce stade en carrière. Il y aura donc de cet affrontement un nouveau demi-finaliste de Majeur quoi qu’il arrive (il y en aura d’ailleurs trois en tout, puisque Khachanov et le vainqueur du duel Alcaraz-Sinner découvriront également le dernier carré d’un Grand Chelem), de quoi équilibrer les débats au moment de se prononcer sur le futur vainqueur du duel russo-américain.

Un Arthur-Ashe entièrement acquis à sa cause

Quand je l’ai joué je revenais de blessure, aujourd’hui j’ai bien plus de confiance." L’opposition sera ouverte, dans un remake du 3e tour de l’US Open de l’an dernier, où Tiafoe avait dû batailler en 3h46 pour se défaire du moscovite en cinq manches. Cette année, les deux joueurs se sont de nouveau affrontés au Masters 1000 d’Indian Wells en mars , pour un résultat totalement différent - victoire sèche de Rublev 6-3, 6-4 -, mais c’est un détail à en croire l’Américain : "."

Le joueur de 24 ans sait qu’il jouera à domicile, et a tenu à prononcer des mots pour le public du court Arthur-Ashe, qui sera entièrement acquis à sa cause pour sûr ce mercredi, qui plus est face à un joueur russe : "J’aurai le public avec moi, ça fera une grosse différence. C’est un des temples du tennis ici, avec le Center Court de Wimbledon. Il y aura bien plus d'enjeux que lors de nos affrontements précédents, l’opposition sera complètement différente, j’en suis sûr !" Tiafoe s’est même permis de finir de faire monter la pression avant ce combat prometteur, toujours affublé de son sourire habituel, d’un malicieux "It’s gonna be a wild one !" (comprenez "ça va être un match de fou furieux"). Favori ou pas, l’Américain sait en tout cas toujours autant faire le show.

