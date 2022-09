Tennis

US OPEN - Nadal ne veut pas renoncer ! L'Espagnol laisse exploser sa joie après avoir breaké Tiafoe !

US OPEN - Ce match entre Frances Tiafoe et Rafael Nadal est encore loin d'être terminé. Les deux joueurs se rendent coups pour coups. Après avoir perdu le 3e set, l'Espagnol revient pour breaker l'Américain à 3-1. Le numéro 3 mondial laisse exploser sa rage après son coup droit gagnant ! Voici l'extrait en vidéo. Suivez ce match et tout l'US Open sur Eurosport.

00:01:06, il y a une heure