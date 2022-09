Tennis

US OPEN - Ruud : Corentin Moutet a "des coups étonnants"

US OPEN - Vainqueur en quatre sets de Corentin Moutet (6-1, 6-2, 6-7, 6-2), Casper Ruud s'est qualifié pour la première fois de sa carrière à ce stade de la compétition à New York. Malgré un match bien en mains face au Français lucky loser, très nerveux, le Norvégien a laissé échapper un set et s'en est expliqué en interview d'après-match sur le court. Retrouvez sa réponse en vidéo.

