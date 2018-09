14 titres en Grand Chelem : Djokovic rejoint Sampras, le "Big 3" fait main basse sur l'Histoire

Souvenez-vous, c'était hier. Au mois de juin, à la sortie de Roland-Garros, Rafael Nadal venait de décrocher son 17e titre du Grand Chelem. Roger Federer et le Majorquin avaient trusté les six derniers Majeurs. Novak Djokovic, lui, restait désespérément bloqué à 12 titres, depuis deux ans.

Il fallait être très fort pour imaginer au début de cet été 2018 qu'à la fin de celui-ci, le Serbe serait l'homme le plus titré de l'année en Grand Chelem. Son doublé Wimbledon-US Open, le plus inattendu mais peut-être le plus méritoire de sa carrière, lui donne en tout cas un formidable coup de booster dans la hiérarchie historique.

Désormais nanti de 14 victoires dans les quatre tournois de référence, Novak Djokovic rejoint un certain Pete Sampras. Il y a 16 ans, sur ce même court Arthur-Ashe, l'Américain avait remporté son 14e titre majeur. A l'époque, il était le recordman en la matière. Qui aurait imaginé qu'une grosse quinzaine d'années plus tard, il aurait non seulement perdu ce record, mais, en prime été dépassé par un autre champion et rejoint par un troisième ?

Vidéo - Un dernier smash pour la route et Djokovic a fini à terre : sa balle de match en images 01:39

"J'espérais que Pete serait là, a confié le vainqueur lors de la cérémonie protocolaire. Je t'aime Pete, tu es mon idole." "Je suis quelqu'un qui respecte l'histoire du tennis et tous ceux qui ont tracé le chemin avant nous. Pete Sampras est une des légendes du jeu, a-t-il ajouté un peu plus tard. La première chose que j'ai vue à propos de tennis, c'était un de ses premiers titres à Wimbledon. Ça veut dire quelque chose d'être à égalité avec lui au nombre de Grands Chelems. J'ai grandi en espérant faire ce qu'il faisait et être là aujourd'hui..."

Le Big 3, car l'époque que nous vivons est bien soumise à ce régime-là, en tout cas pour ce qui est du Grand Chelem, constitué par Federer, Nadal et Djokovic, est désormais installé sur le podium historique et cela en dit long sur ce que ce trio a accompli en une décennie et demie. Et si Sampras parvient encore à tenir sur la 3e marche aux côtés du Djoker, on peut se demander pour combien de temps.

A 31 ans, le Serbe semble redevenu lui-même et il a encore tout le temps de garnir son palmarès pour passer au-dessus de Sampras et se rapprocher de Nadal et Federer, même si l'Espagnol et le Suisse ont repris de l'air au cours des 18 mois ayant précédé la résurrection de Nole.

S'il s'est imposé pour la troisième fois à Flushing Meadows (en huit finales !) après 2011 et 2015, l'US Open n'est pourtant que numéro 3 dans le gotha personnel de Novak Djokovic, derrière Wimbledon, où il s'est imposé pour la 4e fois au mois de juillet, et bien sûr l'Open d'Australie, dont il est le co-recordman des victoires avec six succès.