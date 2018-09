Nadal : "Il fallait que j'inverse la dynamique après le premier set, je l'ai fait"

Jamais Rafael Nadal n'était resté aussi longtemps sur un court à Flushing Meadows. L'Espagnol a livré la nuit dernière une bataille de presque cinq heures face à Dominic Thiem, sans doute le match de la quinzaine à l'US Open et certainement l'un des matches de l'année. Un très long combat qui va logiquement laisser des traces : "C'était un match très éprouvant, dans tous les domaines. Les conditions aussi étaient difficiles. J'ai joué beaucoup de matches longs et difficiles dans ma carrière. C'en était un de plus. J'aime ces matches-là, mais en même temps vous vous sentez fatigué après."

" Je me suis dit 'Réveille-toi'" "

Le match n'était pourtant pas parti pour durer aussi longtemps. Le numéro un mondial a connu un début de quart de finale cauchemardesque avec seulement sept petits points remportés et un cinglant 6-0 encaissé au bout de 27 minutes de jeu. " J'ai connu un début de match très difficile. J'ai fait un très mauvais premier set. Quand j'étais mené 4-0, la seule chose que j'avais en tête, c'était : "Réveille-toi ! Termine ce set et essaie d'être prêt pour le début du suivant. Il fallait que j'aille de l'avant, que j'inverse la dynamique, je l'ai fait", a déclaré le Majorquin à propos de sa mise en route compliquée.

Vidéo - Un tie-break au 5e set pour dénouer l'un des combats de l'année... Nadal et Thiem ont régalé 02:00

Comme à son habitude, Rafael Nadal s'est battu jusqu'au bout et a réussi à inverser la tendance face à Dominic Thiem en allant plus vers l'avant. Son niveau de jeu a été crescendo au fil du match, une grande satisfaction pour le numéro un mondial : "Au troisième set, mon niveau de jeu a été très bon, mon meilleur du tournoi je pense. Au quatrième, j'ai joué un mauvais jeu décisif mais dans le cinquième, j'ai eu plus d'occasions que lui. Dans les trois derniers sets, mon niveau de jeu a grimpé. C'est un pas en avant pour moi dans la dynamique du tournoi. Je me suis battu jusqu'à la fin."

"Dominic a tout bien fait pour gagner ce match"

Encore un marathon de légende remporté par le Majorquin au bout de la nuit new-yorkaise. " Je suis content d'en faire partie. Mais pas qu'il soit 3 heures du matin...", a déclaré Nadal à l'issue du match, qui a également rendu hommage à son valeureux adversaire du soir : "Il a tout bien fait pour gagner ce match. J'ai joué contre un super adversaire, je suis désolé pour lui. C'est l'un des meilleurs sur le circuit, il s'entraine et joue avec une super attitude".

Il va maintenant bien falloir récupérer avant une demi-finale programmée face à Juan Martin Del Potro. Bonne nouvelle, elle aura lieu dans deux jours, de quoi laisser à l'Espagnol le temps de se remettre de sa dure bataille : "Je suis très heureux de me retrouver en demi-finale, en plus avec deux jours de repos, ce qui me donne une bonne chance d'y être à 100% "