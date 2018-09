Navratilova-Evert, Graf-Seles, Williams-Hingis... Le Top 5 des finales dames de Flushing

5. 1999 : Le nouveau monde

Serena Williams (EU) bat Martina Hingis (Sui) 6-3, 7-6

La dernière finale des années 90 fut aussi, d'une certaine manière, la première du nouveau millénaire, en consacrant pour la première fois Serena Williams au plus haut niveau. Le tennis féminin pétille dans tous les sens en cette fin de siècle et Martina Hingis et Serena Williams en sont les deux plus beaux fleurons. Hingis n'a pas encore 19 ans mais elle domine le tennis mondial depuis deux bonnes années. La cadette des Williams, elle, n'a pas soufflé ses 18 bougies. Mais chacun pressent qu'elle est prête à révolutionner le tennis féminin. Ça ne manquera pas.

Tout Flushing attend ce duel, surtout après les propos de la Suissesse en conférence de presse : "les Williams, dit-elle, ont une grande bouche. Elles parlent trop." Ce à quoi Serena répondra par un tout aussi aimable "je pense qu'elle a un problème d'éducation". Ambiance. Cette finale, magistrale opposition entre l'intelligence stratégique d'une Hingis qui n'a pas son pareil pour utiliser la géométrie du court et la puissance brute d'une Serena Williams à l'énergie communicative, emporte tout sur son passage. Le premier set donne le ton et reflète le contraste entre les deux championnes : Williams distribue 19 coups gagnants, Hingis un seul. 6-3 pour l'Américaine.

Bousculée, saoulée de coups tel un boxeur, Hingis réplique avec son courage et son flair. La rencontre prend une dimension exceptionnelle quand la Suissesse, en grande championne, recolle au score alors que Serena servait pour le titre à 5-3. La manche se règle au jeu décisif. Il est dantesque. Les deux joueuses dépassent leurs limites et le public devient fou à chaque point. Serena l'emporte 7-4 et intègre la galaxie des championnes. Son premier titre en Grand Chelem. Samedi soir, elle pourrait en compter 24 au compteur.

4. 1981 : Le chant du cygne de Tracy Austin

Tracy Austin (EU) bat Martina Navratilova (EU) 1-6, 7-6, 7-6

Une finale historique à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle fut la première, hommes et femmes confondus, à s'achever sur un tie-break dans le dernier set. Il n'y en a eu qu'une seule autre depuis. Ensuite parce qu'elle reste à ce jour la plus longue de l'histoire de l'US Open, avec 2h40 de combat. Deux ans après son premier triomphe américain à seulement 16 ans (un record), Tracy Austin confirme lors de cette édition 1981.

La jeune Californienne vit pourtant un début de match cauchemardesque face à Martina Navratilova, qui la promène aux quatre coins du Louis-Armstrong. Résultat, 6-1 en 25 minutes. Son premier set perdu de la quinzaine. Son dernier, aussi. Par la suite, Austin met en place son jeu immaculé de fond de court et l'opposition de styles donne enfin sa pleine mesure. La jeune Tracy remporte les deux sets suivants au tie-break (7-1 lors du dernier!). Mais ce sera sa dernière heure de gloire. Ravagée par les blessures, Austin ne rejouera plus jamais de finale majeure et stoppera sa carrière à 21 ans.

3. 2012 : Serena sur le fil

Serena Williams (EU) bat Victoria Azarenka (Blr) 6-2, 2-6, 7-5

"La meilleure finale dames de l'US Open depuis... on ne sait même plus quand", écrira le journaliste américain Peter Bodo, une des bibles du tennis. A raison. Cette finale 2012 entre Serena Williams et Vika Azarenka est effectivement magnifique. C'est aussi la première depuis 1995 à aller au troisième set, ce qui parait assez invraisemblable. Azarenka est alors N°1 mondiale. Mais elle a perdu neuf de ses dix dernières rencontres face à Williams. Cela se sent dans la première manche où Serena récite son tennis surpuissant (elle finira la partie avec 44 coups gagnants) face à une Azarenka tétanisée.

Mais à partir du deuxième set, la Biélorusse se remet les idées en place. Elle réplique sur le même score (6-2) et maintient sa domination dans le troisième set où, après un break, elle mène 5-3. Mais Williams termine comme une flèche, remportant les quatre derniers jeux. La finale a été superbe, mais Azarenka, elle, termine en larmes. Un an plus tard, elle s'inclinera à nouveau aux portes du titre. Toujours contre Serena Williams, plus gloutonne que jamais.

2. 1995 : Les retrouvailles

Steffi Graf (All) bat Monica Seles (EU) 7-6, 0-6, 6-3

Un contexte absolument unique. Avril 1993 : Monica Seles, alors au sommet du tennis féminin, est poignardée en plein match lors du tournoi de Hambourg par un déséquilibré, Gunther Parche, fan de Steffi Graf. A 19 ans, l'ex-Yougoslave est fauchée en plein élan.

Septembre 1995 : Seles, après deux années et demie d'absence, ne dispute que son deuxième tournoi depuis son retour lors de l'US Open. Mais elle atteint la finale, où elle retrouve... Steffi Graf. L'Allemande vit un été difficile au plan personnel, avec l'incarcération de son père pour fraude fiscale. En prime, à Flushing, elle joue blessée. La veille de la finale, Graf est à l'hôpital pour passer une IRM au pied, qui le fait souffrir.

Quand les deux joueuses rentrent sur le court, elles reçoivent une ovation exceptionnelle de la part du public. Elles vont bien le lui rendre. Le match s'avère époustouflant, particulièrement le premier set, un des plus beaux jamais joués dans une finale de l'US Open. Il s'achève au jeu décisif. A 6-5, Seles obtient une balle de set et croit avoir claqué un ace. Elle file vers sa chaise mais sa balle est annoncée faute. Déstabilisée, elle perd ce point, puis les deux suivants, et le set avec. Sa réaction est magistrale : elle colle 6-0 à Graf en 25 minutes.

L'Allemande prend le dessus dans le dernier acte pour décrocher son 18e titre du Grand Chelem. L'étreinte entre les deux championnes au filet est magnifique, tout comme l'ovation reçue par Monica Seles lors de la cérémonie protocolaire. Pour elle, c'était de toute façon une victoire.

1. 1984 : Le combat des reines

Martina Navratilova (EU) bat Chris Evert (EU) 4-6, 6-4, 6-4

Hommes et femmes confondus, il s'agit peut-être là de la plus formidable finale jamais jouée à Flushing. Ce 8 septembre 1984 reste une des plus fabuleuses journées de l'histoire du tennis. Un inoubliable "Super Saturday", entamé par une demi-finale à l'odeur de soufre entre Ivan Lendl et Pat Cash, remportée 7-6 au 5e par le Tchécoslovaque après avoir sauvé une balle de match, et achevé au petit matin par une autre demie masculine tout aussi exceptionnelle, également en cinq sets, entre John McEnroe et Jimmy Connors, les frères ennemis du tennis américain.

Entre ces deux monuments, il y eut donc la finale dames, le classique des classiques, la plus grande rivalité de l'histoire de ce sport : Martina Navratilova contre Chris Evert. Cette année-là, Navratilova est injouable et signe une série historique de 74 victoires consécutives entre février et décembre. Elle matraque le circuit, y compris Evert, contre qui elle reste sur douze victoires de rang, avec seulement deux sets perdus. Au printemps 1984, même sur la terre battue de Roland-Garros, la meilleure surface d'Evert, Martina a balayé Chrissie (6-1, 6-3).

Tout Flushing s'attend donc à une nouvelle boucherie. Alors, quand Chris Evert parvient à breaker pour remporter la première manche, la foule du Louis-Armstrong explose. "De toute ma carrière, ce moment reste comme celui où j'ai entendu le plus de bruit dans un stade", raconte-t-elle dans le livre The Rivals, consacré à sa rivalité avec Navratilova. La petite fiancée de l'Amérique finira par rendre les armes en trois sets d'un match d'une qualité étourdissante. Mais à 29 ans, en dépit de la défaite, elle était relancée. L'année suivante, Evert allait enfin battre à nouveau Navratilova, notamment en finale de Roland-Garros.