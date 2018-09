"On se croirait dans un sauna" : Djoko a trop chaud (et il aimerait qu’on règle ce problème)

Ce n'est pas parce qu'il en a l'habitude que cela ne doit pas lui faire plaisir. Mercredi soir, Novak Djokovic s'est qualifié pour sa onzième demi-finale de l'US Open, ce qui donne une idée de la régularité du bonhomme. Régularité qui, soit dit en passant, avait pris un tout petit peu de plomb dans l'aile récemment en raison des soucis physiques de l'actuel numéro 6 mondial. Ce dernier avait zappé New York en 2017. Il est de retour cette année, à tous points de vue.

Vidéo - Le Japon à la fête, Agassi aussi, Djokovic en mode combat : La timeline de mercredi à New York 03:57

Jeudi, Novak Djokovic défiera Kei Nishikori avec une vue sur la grande finale de dimanche, face à un combattant d'envergure : Rafael Nadal ou Juan Martin Del Potro. D'ici là, le Serbe aux 13 titres du Grand Chelem va se reposer parce que, malgré ce que le score de son quart laisse imaginer (6-3, 6-4, 6-4), il ne s'est pas baladé sur le court Arthur-Ashe. "Ça a duré presque trois heures, il est bientôt minuit. John mérite du crédit pour ce gros combat. C'est un grand combattant, il a réussi un grand tournoi et mérite d'être applaudi", a confié Djoko, interviewé après la balle de match au centre d'un court vidé à 90%.

" Il n’y a pas d’air tout en bas "

Novak Djokovic a été poussé dans ses retranchements et, forcé de batailler, a eu droit à un petit avant-goût de la suite. Et, vous savez quoi ? Le stakhanoviste serbe a aimé. En revanche, il a beaucoup moins apprécié transpirer pour d'autres raisons que ses simples efforts.

Vidéo - Voici le changement de côté le plus long et improbable de la quinzaine 02:56

Il faut chaud et humide sur New York depuis le début d'une quinzaine qui a fait quelques victimes dans la colonne abandons. Djoko, qui avait connu plusieurs coups de chaud au premier tour face à Marton Fucsovics, puis en huitième face à Joao Sousa, en faisant à chaque fois appel au médecin, n'a pas oublié de rappeler que les conditions torrides à Flushing n'étaient pas pour le ravir. "Je n'ai jamais autant transpiré qu'ici, c'est incroyable. Je dois prendre au moins dix tee-shirts par match ! Et au bout de deux jeux, je suis trempé", a expliqué Novak Djokovic en conférence de presse. "De jour comme de nuit, il n'y a pas d'air du tout en bas. On se croirait dans un sauna !". Des conditions qui avaient déjà été pointées du doigt par Roger Federer, mardi après sa défaite surprise face à Millman.

A qui la faute ? Au toit, assurément. "C'est fantastique d'avoir un toit. La pluie n'interrompt pas les matches, a tempéré Djokovic, avant de se montrer plus offensif : Mais avec tous les abandons qu'il y a eu au premier tour, et tous les joueurs qui ont du mal à respirer, en particulier sur le Arthur-Ashe où l'air ne circule pas du tout, surtout au niveau du court, je pense que c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir, qu'il faut prendre en considération et dont il faut s'occuper." Le mieux est parfois l'ennemi du bien. A méditer.