Oubliables, mémorables, mythiques : Le Top 40 des finales de Flushing

40. 2017 : Nadal à sens unique

Rafael Nadal bat Kevin Anderson 6-3, 6-3, 6-4

Une finale à l'image de cette édition 2017 pas franchement palpitante. Le bas de tableau, décapité comme jamais, a propulsé Kevin Anderson jusqu'à sa première finale majeure. Mais le Sud-Africain n'est pas de taille à rivaliser avec le Majorquin, sacré pour la première fois à New York depuis 2013.

Vidéo - Nadal a conquis son 16e majeur d'une main de fer : sa victoire en vidéo 02:26

39. 1986 : Boucherie entre Tchèques

Ivan Lendl bat Miloslav Mecir 6-4, 6-2, 6-0

Une boucherie. Ivan Lendl est au sommet de sa domination. Milosav Mecir lui a rendu service en sortant Becker en demie. La finale 100% tchécoslovaque est à sens unique. Lendl balaie son jeune compatriote, qui s'autodétruit avec 42 fautes directes. Sept jeux accrochés puis, une fois le premier break en poche, la promenade. Et l'ennui pour le public de Flushing.

38. Une surprise et une raclée

Marin Cilic bat Kei Nishikori 6-3, 6-3, 6-3

La finale la plus étonnante du XXIe siècle. Tout le monde attendait Djokovic-Federer, mais les deux sont battus en demies. Cilic-Nishikori, un duel de novices en finale. Il va tourner court. Le Croate marche sur l'eau, et sur le Japonais. Inoubliable pour lui, un peu moins pour nous.

37. 1993 : Pioline (beaucoup) trop juste

Pete Sampras bat Cédric Pioline 6-4, 6-4, 6-3

La seule finale d'un joueur français depuis les Mousquetaires des années 30. Elle a tourné court. Malheureusement pour Cédric Pioline, c'est l'été où Pete Sampras s'affirme comme le patron du circuit. Il n'y a jamais eu photo dans ce match où le Français, sans démériter, ne sera jamais en mesure d'inquiéter son adversaire.

36. 1978 : Une déception pour inauguration

Jimmy Connors bat Bjorn Borg 6-4, 6-4, 6-2

La toute première finale masculine de l'histoire de Flushing n'est pas la plus mémorable. Deux ans après leur finale à Forrest Hills, Connors et Borg se retrouvent à nouveau avec le titre en jeu. Mais Borg, shooté d'anti-douleurs, joue avec un pouce en feu. Jimbo le punit en trois sets. Les malheurs de Borg à l'US Open se poursuivent. A Flushing, ils ne font que commencer...

35. 1979 : Mac marque son territoire

John McEnroe bat Vitas Gerulaitis 7-5, 6-3, 6-3

"Ce n'est pas tous les jours que deux gars qui habitent à dix minutes du stade peuvent s'affronter en finale de Grand Chelem." Cette finale, c'est celle de deux potes du Queen's, McEnroe et Gerulaitis. Si elle fait date, c'est parce qu'elle marque le premier titre majeur de John McEnroe, qui triomphera quatre fois à Flushing entre 1979 et 1984. Face à son pote Vitas, Mac entame son règne à travers un match sans histoire, encore moins accrochée que le score ne pourrait le laisser penser.

34. Le jour de gloire de Roddick

Andy Roddick bat Juan Carlos Ferrero 6-3, 7-6, 6 -3

Le dernier sacre américain à ce jour chez les hommes, et le seul et unique titre majeur d'Andy Roddick en Grand Chelem, juste avant l'avènement définitif de Federer. Il avait sorti son match épique un tour plus tôt, en demie, face à Nalbandian. La finale, elle, aura manqué d'ampleur. Juan Carlos Ferrero, exténué par sa quinzaine, devient pourtant numéro un mondial le lendemain. Mais il ne rejouera plus de finale de Grand Chelem.

33. 2001 : Hewitt comme Safin

Lleyton Hewitt bat Pete Sampras 7-6, 6-1, 6-1

Deux jours avant un 11 septembre de sinistre mémoire, Lleyton Hewitt intègre la galaxie des vainqueurs en Grand Chelem dans ce duel générationnel. Comme un an plus tôt face à Safin, Pistol Pete prend une claque en trois sets. Le match se résume à son premier set, enlevé au jeu décisif par l'Australien. La suite ? Un chemin de croix pour Sampras... et pour le public.

32. 2008 : Le quintuplé sans forcer

Roger Federer bat Andy Murray 6-2, 7-5, 6-2

Un peu la copie conforme de la finale de l'année précédente, avec Murray dans le costume de Djokovic. Pour le Britannique, comme pour le Serbe en 2007, il s'agit de la première finale majeure. Là aussi, Federer lui dit "pas encore prêt, petit scarabée". Murray est toutefois loin de secouer le maître des lieux autant que Nole un an plus tôt. 1h51 et l'affaire est dans le sac, pour le quintuplé historique de Federer, requinqué après ses déboires de l'été (perte du titre à Wimbledon et de la place de N°1 mondial).

31. Safin en démonstration

Marat Safin bat Pete Sampras 6-4, 6-3, 6-3

Pete Sampras avait remporté ses huit dernières finales de Grand Chelem, un record, mais il subit la loi de la jeunesse triomphante de Marat Safin, alors le plus jeune finaliste à Flushing depuis... Sampras en 1990. Le Russe signe une démonstration de puissance (et de maîtrise) du fond du court pour étouffer l'Américain, réduit à l'impuissance. Le jeune Safin a 20 ans, et on l'imagine en route pour une longue domination sur le tennis mondial...

30. 1984 : La revanche de Big Mac

John McEnroe bat Ivan Lendl 6-3, 6-4, 6-1

La finale messieurs, le dimanche, sera aussi expéditive que le samedi (le Super Saturday de 1984 est resté dans les annales) fut gargantuesque. McEnroe se venge de son amère défaite contre Lendl en finale de Roland-Garros. Après avoir joué en night session la veille contre Connors, il raconte dans son autobiographie qu'il n'avait que "deux heures d'autonomie". Il ne lui faudra qu'une heure quarante pour éparpiller Lendl au terme d'une fabuleuse démonstration. Big Mac au sommet de son art pour son 4e titre.

29. 1996 : Sampras "sauve" sa saison

Pete Sampras bat Michael Chang 6-1, 6-4, 7-6

La toute dernière finale jouée sur le Louis-Armstrong, avant le passage à la démesure du Arthur-Ashe. Pete Sampras sauve sa saison, lui qui n'avait pas remporté un seul Majeur cette année-là. Lors de cette finale, il domine assez nettement son vieux rival Michael Chang, surtout dans sa partie initiale. Chang rate à 6-5 une balle de 3e set qui aurait (peut-être) pu changer le cours des choses. Mais plus que cette finale, il reste surtout de ce tournoi, l'inoubliable quart de finale gagné par Sampras face à Corretja.

28. 1997 : Les novices à l'attaque

Patrick Rafter bat Greg Rusedski 6-3, 6-2, 4-6, 7-5

Drôle d'affiche entre deux novices à ce niveau et la première finale sans Sampras ou Agassi depuis six ans. Sur le papier, un duel ultra-offensif entre deux serveurs-volleyeurs. Nous ne sommes pas près de revoir ça. Sur le papier, un match assez inégal, mais logiquement remporté par Rafter, bien plus complet que le Britannique, même si l'Australien, d'abord irrésistible, sera ensuite sous pression. Fait rarissime : à 27 ans, Rafter inaugure son palmarès en Grand Chelem mais aussi... son palmarès tout court puisqu'il n'avait encore jamais gagné le moindre titre.

27. 1985 : La fin d'une époque

Ivan Lendl bat John McEnroe 7-6, 6-3, 6-4

Le loser. La pouille mouillée. Voilà Ivan Lendl avant la finale de l'US Open 1985. Pendant une demi-heure, tout est normal. McEnroe mène 5-2. Puis Lendl remporte le jeu le plus important de sa carrière pour débreaker. Il gagne ensuite le premier set au tie-break, et l'emporte en trois manches. Flushing n'en revient pas. La fin d'une époque après sept éditions phagocytées par le duo Connors-McEnroe. Un match charnière aussi, marquant une bascule irrémédiable : Lendl va rester N°1 mondial pendant trois ans avec au passage un triplé à Flushing. Big Mac, lui, ne rejouera plus jamais une finale majeure.

26. 1994 : Le Kid, enfin

Andre Agassi bat Michael Stich 6-1, 7-6, 7-5

La renaissance du Kid de Vegas et son dernier Majeur avec perruque. Après une année et demie à soigner ses bleus au corps et à l'âme, Agassi revient au top avec ce premier US Open. La finale manque d'intérêt mais offre une image magnifique : sur la balle de match, Agassi tombe à genoux et ne se relève pas, le visage entre sourire et émotion. C'est Stich lui-même qui doit venir le relever avant une étreinte que le Louis-Armstrong n'a pas oublié. Parfois, le meilleur dans une finale, c'est quand elle est finie...

25. 2013 : Pas le plus grand "Djokodal"

Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6-2, 3-6, 6-4, 6-1

Très en-deçà de l'invraisemblable baston livrée par les deux hommes au même endroit deux ans plus tôt, cette finale laisse un petit arrière-goût de frustration. C'est la victoire de la constance, celle de Nadal, quand Djokovic souffle le chaud et le froid, alternant le grandiose et le quelconque. Mais s'il fallait citer spontanément un duel entre Nadal et Djokovic ancré dans les mémoires, il est probable que celui-ci ne serait pas le plus fréquemment cité.

24. 1990 : Un Sampras record

Pete Sampras bat Andre Agassi 6-4, 6-3, 6-2

Le premier des neuf duels en Grand Chelem entre Pete Sampras et Andre Agassi, alors âgés de 19 et 20 ans. Tombeur de Lendl en quarts, Sampras n'est pourtant pas favori face à un Agassi plus expérimenté. Mais l'aîné des deux prodiges américains a alors une vilaine tendance à "choker". Il passe au travers, complètement, et s'incline en trois sets. Le début de la marche triomphale de Sampras, plus jeune vainqueur de l'histoire de l'US Open. Cette finale demeure pour sa portée symbolique, le record de Sampras et le début de la riche histoire commune entre les eux hommes.

23. 2004 : Double Bagel et Petit Chelem

Roger Federer bat Hewitt 2004 6-0, 7-6, 6-0

Une finale historique à plus d'un titre. C'est le début du quinquennat de Roger Federer à New York. C'est aussi le premier Petit Chelem du tennis masculin depuis 1998. Enfin, fait rarissime, c'est une finale avec deux roues de bicyclette. Le premier point du match, un retour de coup droit imparable du Suisse, donne le ton. Hewitt s'accroche dans le 2e set, en vain. Le pire pour l'Australien ? Il n'a pas fait un mauvais match. Mais Federer signe une des plus grandes démonstrations de sa carrière. Un tennis proche de la perfection.

22. 2007 : Les regrets du Djoker

Roger Federer bat Novak Djokovic 7-6, 7-6, 6-4

Quatrième titre consécutif à l'US Open et troisième Petit Chelem en quatre ans. Bienvenue dans l'ère Federer. Le Suisse joue sa 10e finale de Grand Chelem consécutive. C'est la toute première de Djokovic. La différence ne se fera pas ailleurs. Confiant après avoir battu le Maestro en finale de Montréal un mois plus tôt, Nole aurait dû remporter le premier set. Après un break à 5-5, il mène 40-0 sur son service et vendange au total cinq balles de set avant de lâcher au tie-break. Il aura également deux balles de deuxième set pour finalement s'incliner 7-6, 7-6, 6-4. Pas loin, Novak, mais pas encore prêt pour déboulonner la statue ni conférer à cette finale un supplément d'âme qu'elle aurait méritée.

21. 1987 : Marathon men

Ivan Lendl bat Mats Wilander 6-7, 6-0, 7-6, 6-4

4h47 pour quatre sets. Le deuxième match le plus long de l'histoire hors cinq sets. 1h29 pour la seule première manche. Lendl-Wilander, c'est LA rivalité du moment. Déjà leur quatrième finale commune en Grand Chelem et le deuxième succès consécutif de Lendl face au Suédois après celui de Roland-Garros au printemps. Lendl boucle son triplé new-yorkais au terme de cette finale historiquement longue et disputée le lundi à cause de la pluie. Un match en forme de procession, avec heureusement quelques pointes d'excitation comme les deux jeux décisifs ou le break final de Lendl malgré les prises de risque d'un Wilander en mode service-volée, à l'image de la balle de match !

SUITE ET FIN DIMANCHE...