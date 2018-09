US OPEN - 8 Grands Chelems, 8 gagnantes différentes : Naomi Osaka perpétue la tradition

En triomphant de Serena Williams à Flushing Meadows samedi, Naomi Osaka n’a pas seulement remporté son premier titre en Grand Chelem. La Japonaise a également fait honneur à une "tradition", en vigueur depuis quasiment deux ans. Elle est devenue la huitième joueuse différente à être couronnée sur les huit dernières éditions des Majeurs. Avant Osaka, Angelique Kerber, Simona Halep, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Garbine Muguruza, Jelena Ostapenko et Serena Williams se sont partagé les quatre grands tournois. Du jamais-vu dans l’histoire du tennis.

Open d'Australie Roland-Garros Wimbledon US Open 2018 Caroline Wozniacki Simona Halep Angelique Kerber Naomi Osaka 2017 Serena Williams Jelena Ostapenko Garbine Muguruza Sloane Stephens 2016 Angelique Kerber Garbine Muguruza Serena Williams Angelique Kerber

Quelques séries similaires se sont déjà déroulées chez les dames, quoique jamais dans ces proportions. Entre la victoire de Kim Clijsters à l’Open d’Australie 2011 et le titre de Serena Williams à Wimbledon 2012, les cinq autres tournois du Grand Chelem se sont ainsi partagés entre des joueuses différentes (Na, Kvitova, Stosur, Azarenka, Sharapova). Ce chiffre de sept, déjà atteint en 1999-2000 notamment, n’a jamais été dépassé.

Tendance opposée chez les hommes

Personne ne semble ainsi dominer le circuit, comme avaient pu le faire à une époque Serena Williams (gagnante de cinq tournois du Grand Chelem sur huit entre l’Open d’Australie 2015 et l’US Open 2016), Steffi Graff (titrée dix fois sur seize entre 1993 et 1996), ou Martina Navratilova (couronnée huit fois sur douze entre Roland-Garros 1982 et l’Open d’Australie 1984). Hors Serena Williams, depuis 2014, seules Kerber et Muguruza ont remporté plus d'un Majeur, et six joueuses ont gagné leur premier Grand Chelem.

Chez les hommes, la tendance est complètement inversée. Hors US Open, dont la finale Djokovic - Del Potro se déroule ce dimanche, les sept derniers majeurs se partagent entre trois joueurs : Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Sur l’intégralité des tournois du Grand Chelem disputés depuis 2004, outre les trois cités, seuls Gaudio, Safin, Del Potro, Murray, Wawrinka et Cilic ont gagné. Soit neuf vainqueurs différents, en… 59 tournois.