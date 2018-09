US Open - Finale : Un tennis de qualité, un physique au top : Del Potro a soigné son parcours

1er tour – bat Donald Young (6-0, 6-3, 6-4)

Une entrée en matière parfaite. Avec sept petits jeux encaissés face au local Donald Young, l'Argentin montre dès son premier match de la quinzaine sa disposition à aller loin. C'est le plus court de ses six duels à New York (1h44).

Vidéo - Young a beaucoup couru mais n'a rien pu face à Del Potro 03:02

2e tour – bat Denis Kudla (6-3, 6-1, 7-6(4) )

Un autre Américain au menu pour la "Tour de Tandil". Malgré sa puissance de feu en coup droit, Denis Kudla ne constitue pas un gros problème. Un succès en trois manches qu'il maîtrise de A à Z.

Vidéo - Del Potro n'a vraiment pas traîné 04:10

3e tour – bat Fernando Verdasco (7-5, 7-6(6), 6-3)

Son match le plus difficile. Face au Coriace joueur madrilène, scalpeur devant l'éternel, Del Potro dispute un énorme combat de 3h00. Le score ne reflète toutefois pas la qualité de la prestation de Verdasco. Mais le vainqueur de l'édition 2009 est un maître du temps et des événements.

Vidéo - Del Potro a balayé Verdasco et poursuivi son sans-faute : les temps forts du match 03:07

8e de finale – bat Borna Coric (6-4, 6-3, 6-1)

Probablement le match le plus abouti de Del Potro à Flushing cette année. Face à Borna Coric, un mini-Novak Djokovic en puissance, le n°3 mondial déroule ici son tennis et démolit complètement le jeu de son rival, trop nerveux pour sa première deuxième semaine en Grand Chelem.

Vidéo - Impérial au service et avec 33 coups gagnants, Del Potro a marché sur Coric 03:17

Quart de finale – bat John Isner (6-7(5), 6-3, 7-6(4), 6-2)

Del Potro perd son seul set de la quinzaine face à l'Américain. Un set perdu contre le cours du jeu. En difficulté physiquement, Isner ne peut pas rivaliser sur la durée. C'est le match le plus long du parcours de "Delpo" (3h31).

Vidéo - Del Potro a encore sorti le grand jeu : les temps forts de son quart de finale 02:00



Demi-finale - bat Rafael Nadal (7-6(3), 6-2, abandon)

La troisième demi-finale new-yorkaise entre Juan Martin del Potro et Rafael Nadal après 2009 et 2017. Pas de suspens ici, la faute à une nouvelle blessure au genou droit de Rafael Nadal. Incapable de défendre ses chances à 100%, le n°1 mondial renonce après deux manches, la faute à une douleur trop "agressive".