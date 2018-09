Nadal : "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile pour moi..."

Voir Rafael Nadal abandonner un match de tennis est une rareté que la saison 2018 a remis au goût du jour. Obligé de renoncer au début du cinquième set de son quart de finale disputé face à Marin Cilic à l'Open d'Australie, l'Espagnol a dû une nouvelle jeter l'éponge la mort dans l'âme lors de sa demi-finale face à Juan Martin del Potro, vendredi soir à New York.

C'est la troisième fois seulement de sa carrière que le n°1 mondial abandonne lors d'un tournoi du Grand Chelem. La première fois remontait à l'Open d'Australie 2010 face à Andy Murray. C'est dire si on a assisté à une rareté. Mais même un guerrier de la trempe de Nadal ne peut pas tout surmonter.

"La douleur était beaucoup trop forte. Elle est arrivée lors du premier set à 2-2, 15-0. Je l'ai ressentie tout de suite et je l'ai indiqué à ma box. J'ai d'abord pensé que cela allait s'améliorer au fur et à mesure de la rencontre, mais cela ne s'est pas passé comme ça. J'ai attendu autant que j'ai pu", a précisé l'Espagnol lors de son passage en conférence de presse, où il s'est pointé en mode "The Flash" quelques instants après sa sortie du court Arthur-Ashe. "Quand j'ai une douleur au genou, elle est souvent similaire. Mais cette fois c'était vraiment quelque chose d'agressif. C'est encore pire quand cela arrive sur un mauvais appui."

Vidéo - L'abandon de Nadal : Mené deux sets à rien, Rafa a préféré jeter l'éponge 01:53

Lille ou pas Lille ?

Déçu mais pas abattu pour autant, le joueur de Manacor a répété à qui voulait l'entendre son dégoût profond de l'abandon. "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile pour moi. Mais vous devez prendre des décisions à un moment. C'était trop difficile pour moi de continuer à jouer avec cette douleur", a-t-il poursuivi. "Ce n'était pas un match de tennis à la fin. Je déteste abandonner, il ne restait qu'un set mais c'était beaucoup trop pour moi."

Apparu avec un strap au niveau de son genou droit depuis le début du tournoi, Nadal a confirmé qu'il avait bien eu des problèmes depuis la semaine dernière avec ce dernier. "J'ai eu une douleur de plus en plus intense depuis le deuxième set de mon troisième match (face à Karen Khachanov, NDLR). Ça s'est un peu amélioré après", a-t-il reconnu.

Nadal blessé au genou, ce n'est pas une grande nouveauté. Une partie de son corps qui lui avait pourri sa fin de saison 2017 avec un forfait avant son quart de finale à Bercy, puis un retrait en plein Masters. L'Espagnol l'a martelé devant les journalistes : il connaît la recette pour revenir. "Je sais ce que c'est, je sais à quel point je vais devoir travailler pour revenir à mon meilleur niveau aussi vite que possible. J'ai l'expérience. J'ai passé toute ma carrière à me battre contre les blessures. Mais j'ai 32 ans et je suis toujours compétitif. Je vais continuer à me battre."

Attendu à Lille la semaine prochaine pour disputer la demi-finale de la Coupe Davis face à la France, Nadal n'a pas abordé le sujet d'une éventuelle absence ou présence du côté du stade Pierre-Mauroy. Ce sera donc le fil rouge des jours à venir. Mais difficile d'être optimiste...