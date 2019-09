Bencic : "Je suis une vieille jeune joueuse"

Vous voilà pour la première fois en demi-finale de Grand Chelem…

Belinda BENCIC : Oui, je suis très heureuse. C'est une sensation incroyable. Même après le match, après avoir quitté le court, il y avait encore beaucoup d'émotions.

Quand vous luttiez contre vos blessures, est-ce que vous gardiez dans un coin de votre tête l'idée de vivre un jour un moment comme celui-ci ?

B.B. : En tout cas, j'en rêvais. Je rêvais que ça arrive un jour sans savoir si ce serait le cas. Il ne faut pas trop y penser. Le mieux, c'est d'être concentré sur l'instant, que ce soit à l'entraînement ou en match. J'ai travaillé avec cette pensée en tête. Ce n'est pas comme si je n'avais pas imaginé en être capable. Mais je n'en faisais pas une obsession.

Vous avez percé si jeune et connu déjà tant de hauts et de bas dans votre carrière que les gens vous imaginent plus vielle que vous ne l'êtes. Vous sentez-vous aussi plus "vieille" que vos 22 ans, après ce que vous avez traversé ?

B.B. : Oui, je suis vieille (rires). Non, je ne me sens pas vieille. Mais peut-être comme une joueuse qui, pour son âge, a du vécu et de l'expérience. Je ne suis plus une junior non plus. Entre les deux. Disons que je suis une vieille jeune joueuse.

Vidéo - Les temps forts de Bencic - Vekic 03:03

Vous souvenez-vous de ce que vous aviez ressenti il y a cinq ans lorsque vous aviez atteint les quarts de finale, et quelle comparaison faites-vous avec votre accession au dernier carré aujourd'hui ?

B.B. : Déjà, c'est une marche de plus. A 17 ans, aller en quarts de finale, c'était déjà formidable. Je ne pouvais pas considérer comme une déception de m'arrêter là. Cette fois, même si j'étais très nerveuse en rentrant sur le court, j'avais davantage la conviction de pouvoir aller plus loin. Puis ce résultat ne vient pas de nulle part. Il y a eu un énorme travail fourni. J'ai l'impression de mériter vraiment ce qu'il m'arrive et c'est une sensation très agréable.

Vous parliez de rêve. Le prochain rêve, c'est d'aller au bout en Grand Chelem, peut-être ici ?

B.B. : Pour tout joueur ou joueuse, gagner un tournoi du Grand Chelem ou devenir numéro un mondial, c'est le rêve ultime. Mais le chemin est encore long. J'avance pas à pas, sans me projeter. J'ai toujours fait ça dans ma carrière. Je sais que ça a l'air très ennuyant quand je dis ça, mais c'est vrai. J'essaie juste de me rapprocher. Là, je suis sur la marche au-dessus. Une marche plus près du sommet.

Vous êtes aussi la dernière chance suisse dans ce tournoi...

B.B. : Oui, et ça ne me fait pas plaisir. Je n'aime pas ça du tout ! C'est une surprise, je ne m'y attendais pas, c'est certain. Comme tout le monde j'imagine. Ça aurait été sympa que les gars soient avec moi en demie mais je vais essayer de ne pas laisser tomber tout le monde.