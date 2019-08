Chardy a eu Hurkacz à l'usure

Celle-ci, elle va lui faire du bien. Jérémy Chardy a signé une des plus belles victoires de sa saison lundi, à New York. Le Palois n'avait pourtant pas hérité d'un premier tour facile avec face à lui Hubert Hurkacz, une des valeurs montantes du circuit. A 22 ans, le Polonais progresse mois après mois et, pas plus tard que le week-end dernier, il a soulevé le premier trophée de sa carrière en battant Benoît Paire en finale du tournoi de Winston Salem.

Paradoxalement, c'est peut-être cette semaine totalement réussie qui a coûté cher à Hurkacz, contraint d'enchainer seulement 48 heures après avec son premier match à l'US Open. Le temps jouait pour Jérémy Chardy dans ce match et le Polonais n'avait plus de peps en fin de rencontre. Mené une manche à rien puis deux sets à un, le Béarnais a eu le mérite de ne rien lâcher pour l'emporter finalement en cinq sets (3-6, 6-3, 6-7, 1-6, 6-4) et 3h13 de jeu.

On aurait pourtant pu craindre que la perte de la 3e manche au jeu décisif, après avoir eu une balle de set, allait coûter cher à Jérémy Chardy. Mais il est resté dans sa ligne de conduite et, en face Hurkacz s'est éteint progressivement. Au prochain tour, le Français de 32 ans affrontera le lauréat suisse de 2016 Stan Wawrinka, 24e, ou l'Italien Jannik Sinner, 137e et issu des qualifications.