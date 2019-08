Cinq sets pour un premier tour : Zverev a une nouvelle fois bataillé

Avec Alexander Zverev, rien n'est jamais simple. Surtout en Grand Chelem. Le premier tour du Russe durant cet US Open n'a pas dérogé à la règle puisqu'il a dû batailler durant cinq sets pour venir à bout de Radu Albot. Après avoir survolé les débats pendant deux sets et n'avoir offert que quatre jeux au Moldave, le 6e joueur mondial a perdu pied durant les deux manches suivantes (3-6, 4-6). Heureusement pour lui, Zverev a fini plus fort et s'est évité une désillusion précoce. C'aurait été la deuxième de suite après son premier tour perdu face à Jiri Vesely, du côté de Wimbledon.

La rencontre aura été marquée par un nombre de fautes directes assez conséquent et plutôt bien réparti entre les deux hommes. Il y en a 115 au total, 57 signées Zverev, 58 de la part d'Albot. L'Allemand natif de Hambourg s'en est sorti grâce à ses coups gagnants, presque aussi nombreux que ses fautes (49). Sur ce plan, son adversaire n'a pas fait le poids et a finalement rendu les armes. Toujours en quête d'une première demi-finale en Grand Chelem, Alexander Zverev va d'abord se concentrer sur le tour suivant : ce sera face à Karlovic ou Tiafoe. Et, une nouvelle fois, on en attendra plus du vainqueur du dernier Masters.