Djokovic, la tempête puis le calme

Quarante-huit heures d'interrogations, deux heures de supputations et, au final, la routine, ou presque : Novak Djokovic a battu Denis Kudla en trois sets et deux heures cette nuit. Sa blessure à l'épaule gauche avait alimenté les conversations ces 48 dernières heures et ce vendredi, en fin d'après-midi, l'inquiétude a encore enflé. Le programme des entraînements l'annonçait sur le court à 17 heures, en compagnie de l'Américain Quinton Vega. Mais pas de trace du numéro un mondial. A 18 heures, son horaire de reprogrammation, toujours rien.

Forcément, la rumeur a pris de l'épaisseur. Début de tempête sur Flushing. A 19 heures, Vega est arrivé sur le court en compagnie de Goran Ivanisevic et Marian Vajda, dix minutes avant d'être rejoints par le Djoker lui-même. L'entraînement a donc bien eu lieu (au cours duquel le Serbe a d'ailleurs eu un échange un peu tendu avec un spectateur), mais le doute subsistait : pourquoi diable ne s'était-il pas présenté à l'heure. Allait-il être en mesure de défendre pleinement ses chances ?

Interviewé sur sa blessure juste avant son entrée sur le court Arthur-Ashe, le numéro un mondial est resté évasif : "On parlera de ça plus tard. Je suis là, je vais me donner une chance de jouer. Je pense que ça ira." Propos pas forcément rassurants. Mais à défaut des mots, les actes, eux, l'ont été. Surtout en début de rencontre : 4-1 en 17 minutes et 6-3, 6-4, 6-2 au final. Si vous ne saviez pas que Djokovic était blessé, vous n'auriez jamais pu le deviner en le regardant jouer.

Vendredi soir, Novak Djokovic avait, dès son entrée sur le court, ce regard des mauvais jours qui est aussi, souvent, celui des grands matches. Cette histoire d'épaule doit le contrarier, difficile de savoir dans quelle mesure elle peut l'handicaper d'ici la fin du tournoi mais elle l'a sans doute poussé à redoubler d'intensité sur le court. Denis Kudla a payé l'addition. Mais le prochain repas ne sera pas un amuse-bouche. Stan Wawrinka arrive et les duels entre le Suisse et le Serbe sont rarement anodins. Vivement dimanche.

Vidéo - Djokovic : "J'ai réussi à jouer presque sans douleur" 02:37

Le(s) hit(s) of the night

Plutôt sobre en simple depuis le début de la semaine, Nick Kyrgios met à profit le double pour sortir sa panoplie de coups improbables. Admirez l'angle trouvé par l'Australien sur ce lob-tweener de défense. Marius Copil n'a plus eu qu'à finir le travail derrière.

Vidéo - En double aussi, Kyrgios fait le show : son tweener lobé est une merveille 00:46

Et parce que c'est vous, un deuxième pour la route, lros du match entre Daniil Medvedev et Feliciano Lopez. L'Espagnol a montré sur ce point qu'il avait encore de sacrées cannes... et un certain sens de la finesse.

Vidéo - Lopez l'a jouée fine 00:58

J'ai aimé

Promis, c'est la der, mais il fallait saluer une ultime fois Paolo Lorenzi. Arrivé sur le Louis-Armstrong avec 16 heures de tennis à Flushing (qualifications comprises) dans les pattes, l'Italien a encore sorti un match admirable contre Stan Wawrinka, à qui il a vraiment compliqué la vie. Il s'en est même fallu de peu qu'il ne la lui pourrisse franchement. Défait en trois sets, certes, mais surtout trois heures, le vétéran de 37 ans aura été un des monsieurs de cette première semaine.

La confiance de David Goffin. Tout au long de ce début de tournoi. Il na pas toujours été flamboyant, il a parfois été bousculé (par Corentin Moutet au 1er tour et par moment par Pablo Carreno Busta vendredi), mais le Belge transpire la sérénité. Dans les moments les plus chauds, il est clinique. Il n'y a pas de mystère. Goffin joue comme quelqu'un qui a gagné beaucoup de matches ces derniers temps (finale à Halle, quart à Wimbledon et finale à Cincinnati). Il n'est plus très loin du Goffin de la fin 2017.

L'atmosphère électrique du Louis-Armstrong pendant la rencontre entre Daniil Medvedev et Feliciano Lopez. Le Russe a sorti le mode bad boy, ça ne plaira pas à tout le monde et visiblement pas au public qui l'a hué pendant le match et après sa victoire. Mais au fond, Flushing adore ça et en redemande. La légende du Majeur américain tient aussi, qu'on le veuille ou non, à ses soirées parfois sulfureuses. Niveau ambiance, c'était de la vraie night session.

Vidéo - Coup de sang de Medvedev, qui s'en prend à un ramasseur de balles 01:19

Je n'ai pas aimé

Dominik Koepfer est la divine surprise de cet US Open dans le tableau masculin. L'Allemand au parcours atypique (il a 25 ans, a été formé dans une université en Louisiane et n'avait encore jamais joué un Grand Chelem il y a trois mois) est en huitièmes de finale après sa victoire contre Nikoloz Basilashvili. Mais si Koepfer, comme contre Opelka, a livré un match solide, l'attitude du Géorgien a de quoi décevoir. Par moments, il a presque semblé désintéressé par son match...

L'élimination de Fiona Ferro, non pour sa défaite en tant que telle, car pour la jeune Française cet US Open est une réussite, mais parce qu'elle surligne les difficultés du tennis féminin tricolore, rayé du tableau dès le premier vendredi. Le bilan de cette saison 2019 en Grand Chelem est très faible et inquiétant. Tout repose depuis de longs mois sur la seule Caroline Garcia au plus haut niveau et quand cet arbre-là souffre, comme en ce moment, la forêt de carences apparait au grand jour. Il n'y aura plus de Bleues dans le Top 30 après le tournoi.

Vidéo - Wang - Ferro : Les temps forts 02:59

Juste pour savoir...

Y aura-t-il encore trace d'une présence française en simple à Flushing dans 24 heures ?

Qui a dit qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans le tennis féminin ? Huit têtes de série en bas du tableau dames, dont les cinq plus grosses.

Vous avez prévu quelque chose la nuit prochaine ? Non parce que, entre Osaka-Gauff, Monfils-Shapovalov et Kyrgios-Rublev, la night session aura vraiment la fièvre du samedi soir.

3 stats à retenir

Elina Svitolina monte en puissance : pour la toute première fois de sa carrière, elle s'est qualifiée en seconde semaine d'un Grand Chelem sur dur sans avoir concédé le moindre set. Face à Dayana Yastremka (N°32), Elina Svitolina n'a concédé que 2 petits jeux : jamais elle n'en avait concédé moins en Grand Chelem (hors abandon).

Serena Williams et Roger Federer ont une stat en commun : s'ils ont perdu en première semaine de leurs trois premiers tournois du Grand Chelem sur dur, l'Américaine et le Suisse n'ont par la suite perdu qu'une seule fois avant les huitièmes de finale :

- Serena Williams : Depuis l'US Open 1999 inclus, en seconde semaine de 33 des 34 Grand Chelem qu'elle a disputés (défaite à l'Open d'Australie 2006 contre Hantuchova)

- Roger Federer : Depuis l'US Open 2001 inclus, en seconde semaine de 35 des 36 Grand Chelem qu'il a disputés (défaite à à l'Open d'Australie 2015 contre Seppi)

Issu des qualifications, Dominik Koepfer s'est qualifié pour les huitièmes de finale alors qu'il n'avait remporté que 2 matches sur le circuit principal avant ce tournoi. Aucun joueur ne fait mieux au XXIème siècle. Mais il y a d'autres joueurs avec seulement 2 victoires avant un huitième de finale en Grand Chelem. Les derniers en date sont Tennys Sandgren à l'Open d'Australie 2018, Nick Kyrgios à Wimbledon en 2014, et Jérémy Chardy à Roland-Garros en 2008.

Avec Jeu, Set et Maths

Vidéo - Koepfer, la divine surprise des huitièmes 02:57

Le quiz du jour

La réponse au quiz d'hier : Il s'agissait de Mats Wilander (et pardon pour la petite inversion initiale entre ses deux dernières participations, mais cela n'a pas empêché un grand nombre d'entre vous de trouver la bonne réponse !)

Voici le quiz de ce samedi. En cinq indices, il s'agit de retrouver un ancien champion ou championne de l'US Open :

. 1970

. 20

. 1

. Revers à une main

. Maria Bueno

Le sondage du jour