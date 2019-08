Djokovic sur son "accrochage" avec un spectateur : "Il m'a rendu un grand service"

L'avant-match de Novak Djokovic aura finalement été beaucoup plus animé et aura beaucoup plus fait parler que son match en lui-même. D'abord parce que le numéro un mondial a soulevé bien des interrogations en ne se présentant pas à l'entraînement prévu à 17 heures sur un des courts de Flushing Meadows prévu à cet effet. C'est finalement après 19 heures, à la nuit tombée, que le Serbe a effectué sa séance.

Au cours de celle-ci, un spectateur l'a interpellé et lui aurait lancé un "tu devrais abandonner", selon L'Equipe, en référence à sa blessure à l'épaule gauche qui l'avait handicapé deux jours plus tôt face à Juan Ignacio Londero. C'est peu dire que le numéro un mondial n'a pas apprécié. Visage fermé, il s'est retourné, dirigé vers le spectateur, en lui disant "je te retrouverai, crois-moi, je te retrouverai."

" J'aime bien le mec. Je vais lui payer à boire "

Quelques heures plus tard, après sa victoire en trois sets et deux heures contre l'Américain Denis Kudla, Djokovic est revenu sur cet incident en conférence de presse. "Même s'il ne le voulait pas, il m'a rendu service, un grand service, ça m'a clairement aidé, même si ce n'était pas le but", a estimé Nole. Lorsqu'il est rentré sur le court pour son match, il est en effet apparu déterminé comme jamais. Et cet épisode n'y est sans doute pas étranger.

Quant au "je te retrouverai", Novak Djokovic a préféré ironiser après coup : "C'est pour boire un coup. J'aime bien le mec. Je vais lui payer à boire." Mais il n'a pas voulu rentrer davantage dans les détails de cet "échange" un peu tendu. "On gardera ça entre nous. Mais si vous avez la vidéo, j'imagine que vous pourrez tout entendre. Mais je n'ai pas envie d'en parler davantage."