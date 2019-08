Federer - Djokovic : A chacun sa pointe d'inquiétude...

L'histoire du jour

Novak Djokovic et Roger Federer sont déjà au troisième tour. Dans le tableau masculin, ils ne sont pas nombreux à pouvoir en dire autant. Le Serbe et le Suisse ont eu la chance d'être programmés mercredi sur le court Arthur-Ashe, une des deux enceintes munies d'un toit à Flushing. La pluie ne leur a donc pas posé de souci. Pour autant, l'un et l'autre ont causé quelques frayeurs à leurs supporters. Ils sont là, bien là, mais dans l'optique de la suite du tournoi, ils font face à un point d'interrogation, de nature très différente.

Face à Dzuhmur, Federer a refait le coup du démarrage diesel. Son premier set a été à peu près aussi vilain que celui face à Nagal lundi soir. Or, le principe de la thèse de l'accident, c'est qu'elle tient une fois. Pas deux. Face à deux joueurs aussi loin au classement, il est rarissime de voir le Suisse contraint de courir ainsi après le score en Grand Chelem (cf, ci-dessous, la statistique éclairante de Jeu, Set et Maths). Comment l'expliquer ? L'intéressé lui-même n'avait pas la réponse. Intrigant, tout de même.

Vidéo - Un premier set encore raté, puis Federer s'est lâché et rassuré : le résumé de son succès 02:57

Pour Djokovic, c'est une autre histoire. Le tenant du titre a encore gagné en trois sets, même si, cette nuit, Juan Ignacio Londero l'a davantage accroché que Carballes Baena au premier tour. Mais le plus gros souci ne se trouvait pas de l'autre côté du filet. L'épaule gauche en feu, gêné côté revers et plus encore au service, il a presque autant lutté contre lui-même que contre son adversaire. Le petit coup d'oeil à son box sur la balle de match traduisait autant d'inquiétude que de soulagement.

Le patron du circuit traine cette blessure depuis déjà deux semaines et son deuxième tour traduit deux choses : il n'est pas à 100% mais il demeure particulièrement difficile à manoeuvrer. Quant à ce Federer aux deux visages, il possède suffisamment de marge sur beaucoup de monde, notamment sur dur, pour pouvoir avancer dans le tableau. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a donc encore rien de catastrophique. Disons un vrai tracas plutôt. Et si leur nature varie, Federer et Djokovic auront tout intérêt à trouver le remède s'ils veulent aller au bout dans ce tournoi.

Le "Hit of the night"

Novak Djokovic n'a pas tout réussi face à Juan Ignacio Londero, mais par séquences, il s'est montré monstrueux. Comme sur ce revers long de ligne décoché alors qu'il était totalement sorti du court. Impressionnant.

Vidéo - Le revers long de ligne stratosphérique de Djokovic 00:34

J'ai aimé

La belle opposition offerte par la toute jeune Caty McNally, 17 ans, à sa glorieuse ainée Serena Williams. Lorsque cette dernière a remporté son premier US Open en 1999, McNally n'était donc même pas née. Mais son absence totale de complexe a séduit le public du court Arthur-Ashe qui s'est pris de passion pour ce choc des générations. Si Serena a fini par s'en sortir en trois sets (6-7, 6-3, 6-1), elle a aussi pu mesurer que la relève américaine n'a pas envie d'attendre trop longtemps.

Il n'y a pas eu beaucoup de tennis jeudi à Flushing Meadows en raison de la météo déplorable, mais nous avons tout de même eu le temps d'assister à un des meilleurs matches depuis le début de cette quinzaine. Sous le toit du court Louis-Armstrong, Elina Svitolina et Venus Williams (6-4, 6-4 pour l'Ukrainienne) ont offert une rencontre de qualité et un combat intense. Le tout dans une ambiance formidable, que même Svitolina a su apprécier, même si la foule n'était pas vraiment derrière elle.

Vidéo - Contre une Venus inspirée et un public en feu, Svitolina a impressionné : le résumé de sa victoire 02:58

Je n'ai pas aimé

Voir Borna Coric contraint de renoncer avant son 2e tour face à Grigor Dimitrov. 12e mondial fin 2018, on pouvait attendre une grosse saison et a minima une entrée dans le Top 10 de la part du jeune Croate, beau talent doublé d'un gros travailleur. Malheureusement, son corps ne suit plus ces derniers mois. Déjà forfait à Wimbledon, il traverse une période frustrante. Encore 12e en arrivant à New York, il risque de reculer dans la hiérarchie d'ici la fin de saison (il est 26e à la Race).

Je n'ai absolument pas compris pourquoi, sur les coups de 17 heures, les organisateurs ont envoyé joueurs et joueuses sur les courts en extérieur alors que la météo annonçait le retour imminent de la pluie. résultat, huit matches ont débuté, pour jouer entre... un point (Ferro menait 15-0 contre Mladenovic au moment de l'interruption) et deux jeux. Puis, comme prévu, la pluie est revenue et tout le monde est rentré aux vestiaires. Pour de bon. Une demi-heure après, tous les matches étaient reportés à vendredi. Le ridicule n'était pas loin sur ce coup-là...

Vidéo - Entre les gouttes, Mladenovic et Ferro ont pu jouer... un point 03:14

Juste pour savoir...

A-t-on vu Venus Williams pour la dernière fois sur les courts de Flushing ? Elle sous-entend que non...

Vous n'avez rien prévu jeudi à partir de 17 heures ? Parce qu'une orgie de tennis s'annonce...

Combien de Français encore en vie au 3e tour dans le tableau masculin ?

3 stats à retenir

Une statistique éclairante pour mesurer à quel point Novak Djokovic a souffert au service face à Londero : le pourcentage de première balle du Serbe ne s'est élevé qu'à 51,2% (42 sur 82). Au cours de ses 321 matchs disputés en Grand Chelem, jamais son pourcentage de première balle de service n'avait été aussi faible. Il bat son précédent "record", qui datait de l'Open d'Australie 2012 face à David Ferrer (51,6%, 47 sur 91). Ce n'est que la 5e fois qu'il finit sous les 55% de premiers services.

Depuis Wimbledon 2003 (son premier titre en Grand Chelem), Roger Federer a disputé 78 matches face à des joueurs classés au-delà de la 80e place mondiale. Entre Wimbledon 2003 et Roland-Garros 2019, soit 74 matches, il n'avait concédé le premier set qu'à deux reprises : à l'US Open 2007 contre John Isner (N°184) et à Paris en 2012 face à David Goffin (109e). Mais rien que sur les deux derniers Majeurs, il a perdu la première manche... trois fois : Lloyd Harris à Wimbledon (N°86), puis dans cet US Open, devant Sumit Nagal (N°190) et Damir Dzumhur (N°99).

Une seule joueuse ayant disputé moins de matches en Grand Chelem que Catherine McNally était jusque-là parvenue à remporter un set face à Serena Williams. C'était Amanda Grahame et c'était à... l'Open d'Australie 2000. L'Australienne jouait alors son tout premier match dans un Majeur. Catherine McNally, elle, disputait sa troisième rencontre.

Avec Jeu, Set et Maths

Le quiz du jour

Voici d'abord la réponse à la question d'hier. Les huit joueurs ayant gagné l'US Open depuis 1968 en tant que tête de série numéro un sont :

Rod Laver (1969)

Jimmy Connors (1974, 1976)

John McEnroe (1981, 1984)

Ivan Lendl (1986, 1987)

Pete Sampras (1996)

Roger Federer (2004, 2005, 2006, 2007)

Rafael Nadal (2010, 2017)

Novak Djokovic (2011, 2015)

Le quiz de ce jeudi est visuel. Ces quatre joueurs/joueuses ont en commun d'avoir joué une seule demi-finale de Grand Chelem dans leur carrière, et de l'avoir jouée (et perdue) à l'US Open. Il faut trouver l'identité du joueur et l'année de sa demi-finale.

A vous de jouer, donnez vos réponses dans la section "commentaires" ci-dessous. Réponse jeudi matin, même heure, même endroit !

