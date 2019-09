Federer – Nadal : Maintenant ou jamais pour le "Grapple in the Apple" ?

New York, 2008. Don King, le célèbre promoteur de boxe, qui a monté quelques-uns des plus grands fameux combats, notamment dans les années 70 et 80, se pique de la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal. Il comble d'aise l'USTA, organisatrice de l'US Open, en plaçant cette 128e édition sous le sceau du duel annoncé entre le Suisse et l'Espagnol.

A l'image du "Rumble in the Jungle" pour le mythique Ali-Foreman de Kinsasha ou le non moins fameux " Thrilla in Manilla" entre le même Ali et Frazier, King dégaine, avec la complicité de Nike, alors équipementier des deux champions, le "Grapple in the Apple". Comme le promoteur, la marque à la virgule ne manque jamais une occasion de sauter sur un coup marketing. To grapple, en anglais, pourrait se traduire par "s'attaquer". Quant à l'apple, la pomme, c'est évidemment New York, baptisée Big Apple. Le 21 août, en amont du tirage au sort, une conférence de presse en grandes pompes est organisée à l'hôtel Mandarin Oriental.

Roger Federer et Rafael Nadal entourent Don King en août 2008, à New York.Getty Images

Si Novak Djokovic a commencé à s'immiscer dans le dialogue hispano-suisse en remportant l'Open d'Australie en début d'année, la relation entre Federer et Nadal constitue alors bel et bien l'épicentre du tennis mondial. Elle a même atteint un sommet qui ne sera jamais égalé lors de la finale de Wimbledon, achevée au crépuscule dans un Everest dramaturgique dont l'évocation, plus d'une décennie après, hérisse toujours le poil de ceux qui l'ont vécu.

L'occasion est trop belle pour Don King, toujours génie incontesté du marketing à 77 ans. "Vous avez eu le Thrilla in Manilla, vous avez eu le Rumble in the Jungle, vous avez maintenant le Grapple in the Apple, tonne-t-il sur l'estrade. Ils (Federer et Nadal) prétendent être amis, mais ne le sont pas." Ils ne sont surtout pas Ali et Frazier, prêts à se mettre une peignée dès l'avant-match. Federer est à la droite de King, Nadal à sa gauche. Les deux se prêtent au jeu, mais ont du mal à ne pas se gondoler. La farce vaut ce qu'elle vaut, mais elle témoigne tout de même de l'énorme attente que chacune de leurs oppositions suscite.

Sauf que le tennis n'est pas la boxe. Il ne suffit pas d'avoir l'accord de deux combattants pour monter un match. Il faut aussi l'assentiment des autres protagonistes et celui du destin. Ce dernier se voudra capricieux cette année-là. Puis toutes les autres. Federer et Nadal ne croiseront jamais le fer à Flushing Meadows. Ni en 2008 ni jamais, en tout cas jusqu'à ce jour.

Roger Federer et Rafa Nadal à Wimbledon en 2008. Les retrouvailles attendues n'auront pas lieu à New York.Getty Images

C'est le chapitre manquant au roman fedalien. Les pages sont prêtes. Depuis longtemps. Mais jamais Roger Federer et Rafael Nadal n'ont posé l'encre dessus. Ce rendez-vous perpétuellement manqué n'a aucune explication rationnelle et, oserait-on dire, presque aucun sens. Dès 2010, la presse américaine évoquait une "anomalie". En 2017, Federer avouait trouver "étrange" de ne jamais avoir croisé Rafa à New York autrement qu'au Kids day ou dans le vestiaire.

"J'ai dû jouer, je ne sais pas, contre une soixantaine de joueurs au moins à l'US Open, mais jamais Rafa. C'est curieux", relevait encore le Bâlois il y a un an en débarquant à Flushing. Il n'a pas idée. Il y a dix joueurs que Federer a affrontés au moins 20 fois dans sa carrière : Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Novak Djokovic, Andy Murray, Juan Martin del Potro, Richard Gasquet, Stan Wawrinka, Nikolay Davydenko, Tomas Berdych et Rafael Nadal. Dans cette liste, le Majorquin est le seul qu'il n'a jamais joué à l'US Open.

Les deux rivaux ont disputé quatorze matches en Grand Chelem. Le premier en juin 2005, le dernier en juillet 2019. Quatorze ans, quatorze matches. Roland-Garros s'est taillé la plus grosse part de ce gâteau-là, avec six duels. Viennent ensuite l'Open d'Australie et Wimbledon, avec quatre duels chacun. Dès la finale de Melbourne 2009, les deux géants s'étaient joués dans les trois Majeurs, complétant leur Petit Chelem commun. Le Grand attend toujours.

Les occasions n'ont pas pourtant pas fait défaut. A six reprises, ils se sont d'ailleurs ratés à un tour près :

2008 : Nadal s'incline en demi-finale contre Murray (aurait joué Federer en finale)

2009 : Nadal s'incline en demi-finale contre Del Potro (aurait joué Federer en finale)

2010 : Federer s'incline en demi-finale contre Djokovic (aurait joué Nadal en finale)

2011 : Federer s'incline en demi-finale contre Djokovic (aurait joué Nadal en finale)

2013 : Federer s'incline en huitième contre Robredo (aurait joué Nadal en quart)

2017 : Federer s'incline en quart contre Del Potro (aurait joué Nadal en demie)

En 2010 et 2011, il n'avait même manqué qu'un point, un seul, puisque, dans ses deux demi-finales perdues contre Novak Djokovic, Roger Federer avait bénéficié à chaque fois de deux balles de match dans le dernier set.

Vidéo - Djokovic - Federer 2011 : Et le Djoker crucifia (encore) "Rodgeur" 28:12

Au seuil de cette édition 2018, l'arlésienne du tennis ne semblait pas présenter les meilleures chances de montrer enfin son visage. En plaçant Federer dans la moitié de tableau de Novak Djokovic, le tirage au sort n'a laissé qu'un seul scénario possible : la finale ou rien. Compte tenu des récents accomplissements du Serbe, vainqueur de quatre des cinq derniers tournois du Grand Chelem (tous à l'exception de Roland-Garros, chasse gardée du Majorquin), la chose paraissait tout sauf évidente. L'épaule du numéro un mondial et Stan Wawrinka en ont décidé autrement.

A l'aube des quarts de finale, la cote d'une "Fedal finale" a repris de sacrées couleurs. L'un et l'autre apparaissent comme les grands favoris de leur partie de tableau respective. Mais on a quand même envie de dire : mais. Surtout dans le cas de Federer. Wawrinka, s'il a sabré Djokovic, est tout à fait apte d'en faire de même avec Federer, lequel a pris l'habitude de coincer, et pas que contre des monstres, à Flushing.

Mais si le physique tient (leur corps leur a souvent joué des tours à New York et n'a pas facilité la perspective de leurs retrouvailles), peut-être, je dis bien peut-être, que 2019 peut devenir l'année du Grapple in the Apple. Avouons que, pour une grande première, les choses auraient été bien faites et l'attente aurait valu le coup. Quatre jours et quatre matches nous séparent encore de la fin du plus grand rendez-vous manqué tennistique du XXIe siècle. Cela peut sembler peu, mais vu leur passif commun dans le Queens, cela semble un océan à traverser.