Tel un funambule, Gaël Monfils a longtemps tenu sur un fil, mais il a fini par tomber. Dans une partie au scénario difficile à suivre, le Parisien a échoué dans sa quête d’une deuxième demi-finale à l’US Open. Beaucoup moins à son aise que lors de ses précédents matchs, il s’est heurté au roc Matteo Berrettini, vainqueur en cinq sets (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6) et quasiment quatre heures d’un combat à la qualité moyenne mais au suspense haletant dans son dénouement. Pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d’un Grand Chelem à 23 ans, l’Italien attend Rafael Nadal ou Diego Schwartzman.

L’occasion était trop belle et Gaël Monfils n’a pas su la saisir. On a beau connaître l’animal, il parvient toujours à surprendre. Comme il l’expliquait lui-même face à la presse voici quelques jours, il y a toujours "une petite part de mystère" en lui. Et contrairement à ses matches précédents à Flushing Meadows, il n’a pas su maintenir un niveau d’intensité constant tout au long de son quart de finale, une performance sinusoïdale qui a fini par causer sa perte. Il s’est battu jusqu’au bout, mais il s’est logiquement incliné après une dernière demi-heure complètement folle où la tension est venue jouer les trouble-fêtes.

Un début parfait pour Monfils...

Le Français disposait pourtant d’un avantage considérable sur son adversaire du jour, celui de l’expérience. Matteo Berrettini disputait ainsi son premier quart de finale en Grand Chelem, et cela s’est vu à l’entame de la partie. Crispé, l’Italien a multiplié les fautes directes (64 sur l’ensemble du match), notamment côté coup droit, pourtant l’une de ses armes principales et a concédé un break rédhibitoire à 3-2 contre lui, cédant dans la foulée la première manche (3-6). Complètement à côté de son sujet, il a même concédé son service d’entrée dans le deuxième set, pointant l’index sur son crâne de rage comme pour pester contre un mental défaillant.

Lancé idéalement dans le match, sérieux sans être extraordinaire, Monfils a même obtenu une balle de double break synonyme de KO. Mais au lieu de maintenir la tête de son adversaire sous l’eau, il l’a relancé en lui offrant le débreak sur une volée de coup droit totalement caviardée. Et le match a alors tourné. Apathique jusqu’alors, Berrettini s’est engagé de plus en plus franchement dans ses frappes, prenant la direction des échanges, repoussant le Parisien plusieurs mètres derrière sa ligne de fond.

Plus d'infos à suivre...