Monfils dans tous ses états !

Ce fut dur, ce fut intense, ce fut stressant et ce fut beau. Au terme d'un sacré match, un de ceux qui resteront dans la carrière en Grand Chelem de Gaël Monfils, le numéro un tricolore a fini par s'imposer contre Denis Shapovalov. Cinq sets auront été nécessaires à la Monf' pour s'en sortir sur le court Louis-Armstrong : 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3. Le score donne une idée de l'âpreté du débat mais ne dit pas tout de l'énorme toboggan émotionnel de cette soirée. Mais l'essentiel est là : Monfils est en seconde semaine dans cet US Open 2019 et son prochain adversaire, Pablo Andujar, sera un drôle de novice à ce niveau du haut de ses 33 ans.

Mais que Monfils s'est compliqué la vie... Dès le premier set. Nanti d'un break d'avance à deux reprises (1-0, puis 4-3), il n'a pas su capitaliser dessus, ni sur une seconde balle sur balle de break à 5-5. Ce qui lui pendant au nez lui tomba évidemment sur la tête : Shapovalov a chapardé cette manche initiale au tie-break. Et quand le jeune Canadien, qui a fait la pluie et le beau temps dans ce match (75 coups gagnants, 64 fautes directes) a servi pour mener deux sets zéro à 7-6, 5-4, une sale odeur de moisi flottait sur le bilan tricolore dans ce tournoi aux portes du catastrophique.

Shapo et la Monf', sacrés caractères

C'est là, en dix minutes, que ce match a basculé une première fois. Deux énormes points pour le débreak ont définitivement mis Monfils dans son match, avec l'intensité qui lui avait fait défaut jusqu'alors. Dans la foulée, un jeu décisif bien maîtrisé lui a permis de recoller à un set partout. A partir de là, le Parisien a clairement pris l'ascendant physiquement.

Vidéo - Monfils-Shapovalov : Les deux points qui ont lancé le Français 00:54

Logiquement, il a pris le pouvoir dans ce match. Un break dans le 3e set, puis deux dans le 4e. A 4-1 dans le 4e set, 30-15 sur son service, l'affaire était quasiment dans le sac. Mais il faut parfois peu de choses pour que la roue retourne. Un peu moins d'intensité, une panne de premières, et le sac s'est percé.

Monfils a eu dix occasions de plier ce 4e set. Après le double break, il a servi pour le match à 5-3, puis obtenu une première balle de victoire à 6-5 en sa faveur dans le tie-break. Là, Denis Shapovalov a lâché un énorme caramel long de ligne pour la sauver. Deux points plus tard, il embarquait Monfils dans un 5e set. Il faut saluer le caractère audacieux et opiniâtre du Canadien, qui a constamment continué à avancer dans le court et à prendre des risques, même au bord de la défaite. Mais il faut aussi relever celui du Français, qui n'a pas dégoupillé devant ce scénario au potentiel d'une certaine cruauté.

Gaël Monfils a repris son match presque comme si de rien n'était et un nouveau break lui a redonné la main. 4-1, à nouveau. La suite et la fin n'ont pas été plus simples que tout le reste. Jusqu'au bout, Shapovalov s'est accroché, sauvant une nouvelle balle de match à 5-2. Heureusement, le dernier jeu de service du Français a été celui de la libération. Trois heures et trente-quatre minutes d'un sacré combat. Quand ils se terminent bien, ils n'en sont que plus savoureux.