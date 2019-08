Gasquet, Monfils, Pouille : Où en sont les Bleus avant New York ?

L’homme en forme

Richard Gasquet

Classement ATP : 34e

Classement Race : 50e

Bilan de sa préparation : 1/8e de finale à Montréal, ½ finale à Cincinnati

Objectif réaliste à l’US Open : 3e tour contre Roberto Bautista Agut

C’est la belle surprise de l’été côté français. Sur le flanc en début de saison à la suite de son opération d’une hernie inguinale, Richard Gasquet a mis les doutes sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau de côté. Seulement trois mois après le début de sa saison en mai à Madrid, le Biterrois a retrouvé l’étincelle dans son jeu, et surtout, des jambes. Vainqueur probant de Kei Nishikori au Canada, il s’est prouvé qu’il pouvait à nouveau enchaîner les performances majuscules en atteignant le dernier carré d’un Masters 1000 pour la première fois depuis plus de six ans (Miami 2013) à Cincinnati. Il fait ainsi déjà partie du top 50 à la Race après seulement trois mois sur le circuit en 2019.

Toujours aussi percutant en revers, il a aussi montré de belles choses côté coup droit et a développé par séquences un tennis offensif séduisant, prenant avec réussite le filet. Demi-finaliste à New York en 2013 et quart de finaliste en 2015, le Français dispose actuellement de la confiance nécessaire pour espérer une deuxième semaine. Mais son statut de non tête de série lui a réservé une entrée en matière complexe contre l’Italien Matteo Berrettini, 25e joueur mondial. Et le format Grand Chelem des cinq sets reste une inconnue même s’il a plutôt bien enchaîné dans l’Ohio avec des matches au meilleur des trois sets, tous les jours. S’il surfe sur sa dynamique, un 3e tour intéressant devrait l’attendre contre Roberto Bautista Agut qui voudra prendre sa revanche de Cincinnati avec au bout une place en huitième de finale.

En embuscade

Gaël Monfils

Classement ATP : 13e

Classement Race : 12e

Bilan de sa préparation : ½ finale à Montréal, 1er tour à Cincinnati

Objectif réaliste à l’US Open : 1/8e de finale contre Dominic Thiem

Il n’avait gagné qu’un match sur gazon à Stuttgart après son huitième de finale à Roland-Garros, mais l’été lui a visiblement donné des idées. Pour son retour sur les courts début août, Gaël Monfils a retrouvé les intentions de jeu qui lui avaient permis de réaliser un superbe mois de février avec un 8e titre en carrière à la clé à Rotterdam. A Montréal, il s’est invité en demi-finale pour la première fois depuis trois ans (Toronto 2016) en Masters 1000, coiffant au poteau Roberto Bautista-Agut, nouveau membre du top 10 cette semaine, en quart.

Il a ainsi assuré sa place parmi les 16 premières têtes de série à l’US Open, ce qui devrait le protéger dans les premiers tours. Mais sa fragilité physique – il s’est légèrement blessé à la cheville au Canada et n’a pas été en mesure d’enchaîner dans l’Ohio – pourrait lui faire du tort à New York où il avait atteint le dernier carré en 2016. Il sera néanmoins favori pour son entrée en lice face à Albert Ramos Vinolas, et peut viser, si tout va bien, un éventuel 3e tour contre Félix Auger-Aliassime (ou Denis Shapovalov) voire un huitième de finale contre Dominic Thiem.

Lucas Pouille

Classement ATP : 26e

Classement Race : 19e

Bilan de sa préparation : 2e tour à Los Cabos, 1er tour à Montréal, ¼ de finale à Cincinnati

Objectif réaliste à l’US Open : 3e tour contre Roger Federer

Après un 3e tour de belle facture à Wimbledon contre Roger Federer malgré la défaite, Lucas Pouille semblait s’être remis sur de bons rails. Alors, quand le Nordiste a repris l’été par des défaites d’entrée à Los Cabos (où il était exempté de 1er tour) puis au Canada, il aurait pu sombrer. Mais il a remis le bleu de chauffe et ses efforts ont payé dans l’Ohio où il s’est illustré par un succès de référence sur Karen Khachanov, le premier sur un top 10 depuis près de trois ans pour lui (Metz 2016). Sur sa lancée, il a rivalisé pendant un set (perdu au tie-break) face au numéro 1 mondial Novak Djokovic qui lui avait infligé une leçon à Melbourne en janvier.

Relativement protégé par son statut de tête de série, il pourrait faire son petit bonhomme de chemin à Flushing où il a réalisé la grande performance de sa carrière en battant Rafael Nadal en cinq sets en 2016. Mais il devra se méfier de l’expérimenté Philipp Kohlschreiber au 1er tour : sur un match, l’Allemand peut mettre en difficulté presque n’importe qui sur le circuit, le "Djoker" peut en témoigner, lui qui s’était fait surprendre à Indian Wells même s’il était alors loin de son meilleur niveau. S’il franchit l’écueil, Pouille pourrait retrouver son compatriote Adrian Mannarino au 2e tour, avant une possible revanche de Londres contre Roger Federer.

On demande à voir

Benoît Paire

Classement ATP : 30e

Classement Race : 24e

Bilan de sa préparation : 1/4 de finale à Washington, 1er tour à Montréal, 2e tour à Cincinnati, finale à Winston-Salem (en cours)

Objectif réaliste à l’US Open : 3e tour contre Alexander Zverev

Malgré ses coups de folie, Benoît Paire est depuis quelques mois le Français le plus régulier du circuit. Vainqueur de deux titres à Marrakech et Lyon, l’Avignonnais aurait pu s’éteindre avec la fin de la saison sur terre battue. Mais comme à Roland-Garros, il a réussi à atteindre la deuxième semaine à Wimbledon, une constance nouvelle à ce niveau pour lui. Sa tournée nord-américaine sur dur a été un peu moins brillante, surtout en Masters 1000, mais il a surtout été victime des hommes en forme du moment à Montréal contre Richard Gasquet et à Cincinnati face à Daniil Medvedev.

A Washington, Paire s’est offert un succès convaincant face à John Isner avant de céder devant Stefanos Tsitsipas. Contre le Grec, il a toutefois montré ses limites du moment, perdant sa concentration face aux multiples changements de chaussures de son adversaire. Avant d’entrer en lice à Flushing Meadows la semaine prochaine, il s’est engagé à Winston-Salem pour aller chercher des victoires et de la confiance, avec réussite jusqu’ici (actuellement en finale). Mais cette propension à enchaîner les tournois semaine après semaine pourrait lui coûter cher physiquement. Si la logique était respectée, il devrait se mesurer à Alexander Zverev au 3e tour avec en jeu un troisième huitième de finale consécutif en Grand Chelem.

Adrian Mannarino

Classement ATP : 57e

Classement Race : 58e

Bilan de sa préparation : 2e tour à Washington, 1/8e de finale à Montréal et à Cincinnati

Objectif réaliste à l’US Open : 2e tour contre Lucas Pouille

Cette saison, Adrian Mannarino en a bavé. Le gaucher a débuté 2019 par six défaites consécutives (dont une lors du tournoi Challenger de Rennes), ce qui aurait pu l’atteindre durement sur le plan mental et le faire dégringoler au classement. Mais il a persévéré, a travaillé d’arrache-pied pour retrouver de bonnes sensations et en a été récompensé. Sur son gazon chéri, il a semblé renaître, s’offrant le premier titre de sa carrière du côté de Rosmalen, avant d’enchaîner avec un quart de finale à Antalya.

Défait d’entrée par Marin Cilic à Wimbledon, il a aussi trébuché dès le 2e tour à Washington pour sa reprise sur dur au cœur de l’été. Mais la suite a été plus prometteuse. Il a atteint deux huitièmes de finale consécutifs en Masters 1000, s’inclinant contre Fabio Fognini (seul joueur à avoir pris un set à Rafael Nadal au Canada) à Montréal, puis contre David Goffin, futur finaliste, à Cincinnati. Entre-temps, il a obtenu des succès intéressants face à Cristian Garin, Mikhail Kukushkin et Borna Coric. Il aborde donc le dernier Grand Chelem de l’année dans d’assez bonnes conditions et aura un beau défi à relever face au Britannique Daniel Evans d’entrée. S’il s’en sort, il pourrait croiser le fer avec Lucas Pouille ensuite avec en jeu un potentiel 3e tour contre Roger Federer.

Jo-Wilfried Tsonga

Classement ATP : 66e

Classement Race : 43e

Bilan de sa préparation : 1/8e de finale à Washington, 1er tour à Montréal

Objectif réaliste à l’US Open : 2e tour contre Karen Khachanov

Difficile de savoir quel Jo-Wilfried Tsonga se présentera sur le court à Flushing Meadows. S’agira-t-il du joueur en progrès qui a chahuté Roger Federer à Halle et a atteint le 3e tour à Wimbledon dans la foulée sur gazon ? Ou le fantôme du Manceau, apparu sans énergie ni jambes à Montréal, rossé dès le 1er tour du Masters 1000 canadien par Jan-Lennard Struff (6-2, 6-2) ? De son état de forme dépendront évidemment ses ambitions à New York où il a atteint les quarts de finale à trois reprises (2011, 2015 et 2016).

Physiquement, on ne sait pas très bien où en est le Français, dont l’état drépanocytaire constitue un réel frein à l’espoir de retrouver son meilleur niveau. Et les conditions extrêmes de l’été new-yorkais (chaleur et humidité) ne semblent pas non plus propices à son épanouissement sur le court. Mais si les sensations sont là, Tsonga a les moyens de passer l’obstacle américain Tennys Sandgren au 1er tour. S’il y parvient, Karen Khachanov se dresserait alors sûrement face à lui pour un match intéressant : le Français n’a jamais perdu contre le Russe et l’a même battu récemment à Washington. En tout cas, on croise les doigts pour qu’il puisse donner sa pleine mesure.

Dans le flou

Pour les six autres Français qualifiés directement pour le grand tableau, franchir un tour serait une bonne nouvelle voire une belle performance. Ugo Humbert et Gilles Simon auront certes les faveurs des pronostics, respectivement face au Roumain Marius Copil et à l’Américain Bjorn Fratangelo, mais leur manque de références sur dur pourrait leur être préjudiciable. Le Niçois a d’ailleurs perdu ses trois matchs disputés sur le continent nord-américain.

Plus en difficulté ces derniers temps, Pierre-Hugues Herbert reste, quant à lui, sur cinq revers consécutifs. Sa dernière victoire sur le circuit remonte au tournoi sur gazon d’Eastbourne et à Flushing Meadows, il sera opposé d’entrée à l’Australien Alex de Minaur dont les qualités de bagarreur ne sont plus à démontrer. Respectivement confrontés à Hubert Hurkacz et David Goffin, Jérémy Chardy et Corentin Moutet ne seront pas favoris non plus. Blessé au pied gauche à Winston-Salem, le Palois sera-t-il en mesure de défendre pleinement ses chances ? Rien ne l’assure. Enfin, Antoine Hoang, tout nouveau membre du top 100, n’aura rien à perdre face à l’Argentin Leonardo Mayer. Une victoire lui offrirait peut-être d’ailleurs un duel face à Nick Kyrgios au tour suivant.