L'US Open approche et tout le grand cirque se met en place. Mardi, La Fédération américaine de tennis (USTA), qui organise le dernier Grand Chelem de la saison, a annoncé ses wild-cards pour l'édition 2019. Logiquement, ce sont les joueuses et joueurs américains qui ont été les principaux bénéficiaires de ses invitations. Douze billets pour les tableaux du simples dames et messieurs ont été attribués aux locaux.

Les têtes d'affiches ne manqueront pas. Attendue au tournant, l'invitation de Cori Gauff a été officialisée. La prodige américaine de 15 ans, 140e mondiale, aurait dû passer par les qualifications sans cette wild-card. Ce ne sera pas le cas et c'est plutôt logique après son explosion en mondovision lors du dernier Wimbledon où elle a atteint les huitièmes de finale. D'autres espoirs du tennis local seront à scruter dans son sillage : Caty McNally, Whitney Osuigwe and Katie Volynets, toutes les trois âgées de 17 ans. Samantha Stosur, lauréate en 2010, récupère la wild-card réservée à Tennis Australia.

Parry et Hoang invités par la FFT, Sock veut repartir du bon pied à New York

Chez les Bleus, pas de surprises. Diane Parry, 16 ans, a reçu la wild-card pour le simple dames. Aperçue à Roland-Garros en mai dernier, la joueuse de 16 ans avait remporté à Paris le premier match en Grand Chelem de sa carrière face à Vera Lapko, avant de s'incliner au 2e tour. Eliminé lors des qualifications à Cincinnati, Antoine Hoang a récupéré l'invitation pour le simple messieurs. Aux portes du Top 100 (101e au 12 août), le natif d'Hyères a connu une progression saine depuis un an où il figurait à la 221e place mondiale.

Chez les messieurs, Jack Sock a été la principale tête d'affiche de ce listing. Blessé à la main pendant la première partie de la saison, l'Américain a rongé son frein avant de retrouver le chemin des courts. Denis Kudla, Marco Giron, Bjorn Fratangelo et Ernesto Escobedo l'accompagnent. La wc australienne n'est toujours pas connu.

Les wild-cards du simple dames

Cori Gauff

Caty McNally

Whitney Osuigwe

Francesca Di Lorenzo

Kristie Ahn

Katie Volynets

Diane Parry

Samantha Stosur

Les wild-cards du simple messieurs

Ernesto Escobedo

Bjorn Fratangelo

Marcos Giron

Antoine Hoang

Denis Kudla

Jack Sock

Zachary Svajda

(Wild-card Tennis Australia à déterminer)