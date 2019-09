L'Histoire du jour

C'est sans doute injuste, mais Gaël Monfils, en plus de ses ambitions personnelles, tient désormais à lui seul le curseur du bilan français dans cet US Open. Tous les autres et toutes les autres ont déserté. Lui tient encore debout. Et grâce à lui, la présence tricolore en seconde semaine est préservée et le fiasco évité.

Souvent critiqué, parfois à juste titre, il n'est quand même pas le dernier à répondre présent quand la patrie tennistique est en danger. Après tout, qui a été le dernier Français au Masters ? La Monf'. Qui tient encore à peu près la baraque et flirte à 33 ans avec le Top 10 ? Toujours la Monf'. Il peut être séduisant, frustrant, et même exaspérant, mais il laisse rarement indifférent. Et quand il fait vivre une soirée comme celle-là, prenons le temps de le saluer comme il le mérite. Samedi, il a battu un très, très bon joueur, au bout d'un très, très bon match.

Flushing, qui adore Monfils et extrait le meilleur de lui, a encore pris son pied grâce à lui. Denis Shapovalov n'y est pas étranger non plus. Le jeune Canadien a une sacrée patte gauche, mais il a aussi affiché un joli tempérament pour compliquer jusqu'au bout la vie au Français. Pour vous dire à quel point ce match a été dingue, Monfils aurait pu être mené deux sets à rien mais à y regarder de près, il aurait également pu... le gagner en trois, car cette première manche ne doit pas lui échapper. Il aurait ensuite à coup sûr dû le gagner en quatre, et on a bien cru qu'il le laisserait filer en cinq. Mais il l'a gagné. Il s'en souviendra, de celui-ci, et nous avec lui.

Tout n'a pas été parfait. Rien ne le sera jamais avec lui. La perfection, ce n'est pas son truc, à Monfils. Mais quand il a cette gnaque, cette intensité, c'est un marchand de bonheur. On pourrait se demander pourquoi il n'est pas toujours comme ça. La question est légitime et jettera probablement un voile sur sa carrière. Mais Monfils, c'est aussi, parfois, la fièvre du samedi soir. Alors, profitons-en.

The hit of the night

Un smash à l'aveugle ? C'est signé Murray, prénom Jamie.

J'ai aimé

La classe de Naomi Osaka. Impitoyable sur le court pour laminer Cori Gauff, elle a tenu à ce que la jeune Américaine reste avec elle pour les interviews d'après-match. Gauff a tout résumé lors de sa conférence de presse : "Après le match, je pense qu'elle a prouvé qu'elle était une vraie championne. Pour moi, la définition d'un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui vous traite sur le court comme son pire ennemi mais qui vous traite ensuite comme son meilleur ami. Et je pense que c'est ce qu'elle a faut aujourd'hui." Pas mieux.

D'autres larmes, celles de Kristie Ahn, plus tôt dans la journée. L'Américaine de 27 ans est vraiment la "feel good story" de cet US Open. Si vous l'avez manqué, nous vous l'avons racontée ici. Samedi, elle a apprivoisé le jeu popcorn de Jelena Ostapenko (6-3, 7-5) sur la Grandstand. Son bonheur a quelque chose de vraiment communicatif, sans doute parce qu'il charrie un passé, voire un passif, que la native du New Jersey est en train de solder.

Je n'ai pas aimé

Le manque d'envergure du match entre Andrey Rublev et Nick Kyrgios. Il n'a pas manqué d'intérêt, mais ce duel-là faisait très envie et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les organisateurs l'avaient placé en clôture du programme nocturne sur le court Arthur-Ashe (malgré Nadal, malgré Monfils-Shapovalov ou Isner-Cilic). La faute en revient surtout au jeune Russe, décidément très impressionnant dans ce tournoi puisqu'il avait déjà sorti Stefanos Tsitsipas. Kyrgios a été mangé tout cru en trois sets.

Juste pour savoir

Ce Cilic-là peut-il constituer un vrai danger pour ce Nadal-ci ?

Ne serait-il pas temps de considérer Andrey Rublev comme un client très, très sérieux ?

A-t-on pour de bon retrouvé la Osaka de Flushing 2018 et Melbourne 2019 ? En termes de concentration, l'intéressée estime que oui.

3 stats à retenir

Depuis le début de la saison, Gael Monfils a remporté 85% des matches qu'il a disputés sur dur. Seulement deux joueurs font mieux sur le circuit en 2019: Rafael Nadal (89%) et Roger Federer (88%). Novak Djokovic est à 83% de succès pour l'instant.

Après la victoire d'Andrey Rublev, 10 joueurs de moins de 24 ans se sont qualifiés en seconde semaine d'un tournoi du Grand Chelem au cours de cette année 2019. (Frances Tiafoe, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Borna Coric, Alexander Zverev, Karen Khachanov, Ugo Humbert, Matteo Berrettini, Alex de Minaur, Andrey Rublev). Cela n'était plus arrivé depuis 11 ans et la saison 2008 où pas moins de 16 joueurs de moins de 24 ans avaient atteint les huitièmes.

A 33 ans et 220 jours, Pablo Andujar s'est qualifié pour le premier huitième de finale de sa carrière en Grand Chelem. Il est le 4e joueur le plus âgé de l'ère Open au moment de se qualifier pour son premier huitième majeur, derrière :

Paolo Lorenzi - 35 ans et 261 jours (US Open 2017)

Nicolas Mahut - 34 ans et 162 jours (Wimbledon 2016)

Stéphane Robert - 33 ans et 246 jours (Open d'Australie 2014)

Avec Jeu, Set et Maths

Le quiz du jour

La réponse à la question d'hier était Gabriela Sabatini. Explication des indices : née en 1970, victorieuse de l'US Open à 20 ans, ce fut son seul titre du Grand Chelem. Elle avait un revers à une main et était devenue la première Sud-Américaine titrée en Grand Chelem depuis Maria Bueno. Bravo à "caroledestot" qui avait trouvé la bonne réponse ici, et à d'autres sur Twitter.

Aujourd'hui, le but du jeu est de compléter cette suite logique en remplissant les trois cases manquantes.

____

Jay Berger

Jim Courier

Stefan Edberg

___

Petr Korda

Patrick Rafter

___

Lleyton Hewitt

