L'histoire du jour

Ils partirent sept, il arriva tout seul. Le tennis masculin français a méchamment bu la tasse jeudi à New York. Des sept Français engagés au deuxième tour, un seul a franchi le seuil : Gaël Monfils. Avec la manière. Comme contre Ramos Vinolas au premier tour, le Parisien a plié l'affaire en trois sets contre Marius Copil. Et moins d'une heure et demie. Si ça ne garantit rien pour l'avenir, au moins Monfils en a-t-il encore un dans cette quinzaine.

Pour le reste, ce fut un naufrage collectif. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac poubelle. Grégoire Barrère, contre David Goffin, Antoine Hoang, face à Nick Kyrgios, et Jérémy Chardy, devant Stan Wawrinka, ont perdu face à (beaucoup) plus fort qu'eux. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, si ce n'est de ne pas avoir signé un exploit, mais la critique serait osée. Les cervicales en vrac, Gilles Simon, lui, a abandonné après un set face à Andrey Rublev. Mettons-le aussi de côté.

Les deux vraies déceptions, pas loin d'être désillusions, touchent aux éliminations de Benoît Paire et Lucas Pouille. Derrière Monfils, ils sont respectivement numéro deux et trois français. Et ils étaient têtes de série à Flushing. Leur contrat, c'était donc d'aller au troisième tour. Ils ont perdu deux matches très jouables et même franchement imperdable dans le cas de Benoît Paire. En réalité, derrière le quatuor Monfils - Tsonga - Gasquet - Simon, personne ne tient durablement la route en Grand Chelem et c'est un vrai souci pour l'avenir.

Vidéo - Et Paire a perdu le fil tout seul : le résumé de sa défaite face à Bedene 03:03

On a beaucoup critiqué le quatuor tricolore majeur du XXIe siècle pour ne pas avoir gagné de Grand Chelem et, pour certains, de ne pas avoir exploité à fond leur potentiel. La critique s'entend, mais pendant près de quinze ans, ils ont à de rarissimes exceptions permis au tennis français de durer dans les tournois majeurs. Simon, Tsonga et Gasquet, minés par des soucis physiques, auront sans doute du mal à revenir au plus près de leur meilleur niveau. Il faudra bien les remplacer un jour.

Heureusement, donc, en attendant ces lendemains qui chantent faux, Gaël Monfils pète le feu, lui. Je l'ai déjà mentionné, son quart de tableau dépourvu de tête de série lui offre une occasion en or de retrouver le dernier carré à New York. Nous n'y sommes pas encore, et Denis Shapovalov, au prochain tour, servira de vrai révélateur. Mais pour l'instant, Monfils a fait ce qu'il avait à faire. Tout le monde ne peut pas en dire autant.

Le "hit of the night"

Difficile de passer à côté. C'est du pur fun, du pur show, ce n'était pas utile mais c'est pour ça que c'est du Monfils et que le public américain, friand de ce genre de petit bonbon, l'apprécie autant.

Vidéo - Le Monfils show : Un smash 360 sur la balle de match 00:24

J'ai aimé

Le sérieux de Nick Kyrgios. Sa sortie fracassante contre l'ATP en conférence de presse va sans doute lui coûter cher mais, sur le terrain, l'Australien se montre appliqué et globalement sobre depuis le début du tournoi. Comme s'il pressentait qu'il lui fallait réserver le show pour plus tard. Comme face à Johnson, il a joué sans esbroufe contre Antoine Hoang. C'est peut-être comme ça qu'il est le meilleur.

Je n'aurais pas imaginé évoquer Paolo Lorenzi deux fois en quelques jours dans cette rubrique. Et pour cause. L'Italien avait perdu au dernier tour des qualifications. Le forfait de Kevin Anderson lui a offert une place dans le tableau en tant que lucky loser et il en profite à fond. A 37 ans, il vient de mater deux jeunots. Après 4h20 contre Svajda au 1er tour, il a sorti jeudi Kecmanovic en 5 sets encore et 4h48. Quel guerrier !

Taylor Townsend. La 116e mondiale, a été l'héroïne américaine du jour en battant Simona Halep sur le Arthur-Ashe. Mais elle a séduit bien au-delà du sentiment national. Son jeu offensif à l'extrême (106 montées au filet !) et notamment ses enchainements service-volée font plaisir à voir. On croirait avoir retrouvé Patrick Rafter. Townsend n'avait plus été en 16es de finale d'un Majeur depuis... sa toute première participation, en 2014 à Roland-Garros.

Vidéo - Audace et talent : comment Townsend a mis Halep à terre 02:57

Je n'ai pas aimé

Voir Thanasi Kokkinakis contraint au forfait à quelques heures seulement de son match contre Rafael Nadal. Après toutes ses galères, cela aurait fait un bien fou au jeune Australien de vivre un match comme celui-ci, sur le Arthur-Ashe, en night session. Malheureusement, son corps a dit stop. Une fois encore.

Inutile d'épiloguer sur la polémique dont je me demande si elle ne sert pas surtout à Benoît Paire à ne pas parler de l'essentiel, à savoir comment il a pu perdre ce match contre Aljaz Bedene. Je ne sais pas ce que le Slovène lui a dit et à vrai dire je m'en moque. Mais cela aurait dû être une anecdote, pas la grande affaire de sa journée. Il a mené deux sets à rien, 5-3 40-0 sur son service dans le 4e set et 4-1 dans le 5e. Il était enfin en train de trouver une forme de constance en Grand Chelem et puis patatras...

Pas de polémique et beaucoup moins de regrets pour Lucas Pouille, mais un constat inquiétant : le Nordiste n'y arrive plus. Battu en quatre sets par Daniel Evans, il a porté un regard sévère mais lucide sur sa prestation : "C'était nul. Un de mes plus mauvais matches en Grand Chelem." On pouvait espérer que son quart à Cincinnati allait le relancer mais il n'en est rien. Pouille va devoir engranger des points d'ici la fin de saison, sinon la chute pourrait faire très, très mal à Melbourne.

Vidéo - Pouille, une inconstance rédhibitoire : le résumé de sa défaite face à Evans 02:40

Juste pour savoir...

Quelqu'un a dit à Sasha Zverev qu'il avait le droit de gagner autrement qu'en cinq sets ? Ça peut servir pour durer en Grand Chelem...

Kyrgios - Rublev ou Monfils - Shapovalov, quel match vous titille le plus ?

Jusqu'où peut aller Cori Gauff dans ce tournoi ? Prochain arrêt, Naomi Osaka. Ce match-là, croyez-moi, tout New York l'attend.

3 stats à retenir

Hommes et femmes cumulés, seulement deux Français se sont qualifiés pour le troisième tour de cet US Open. C'est une première depuis l'édition1990. Tous tournois du Grand Chelem confondus, c'est le plus faible contingent tricolore à ce stade du tournoi depuis l'Open d'Australie 2005. Et seulement la deuxième fois entre Roland Garros 1995 et l'US Open 2019. Pas brillant, donc.

Titrée à Wimbledon au mois de juillet, Simona Halep a été éliminée dès le 2e tour à Flushing Meadows. Depuis le début de l'ère Open, c'est seulement la deuxième fois que la gagnante de Wimbledon se fait sortir lors d'un des deux premiers tours de l'US Open. Le précédent date de 2011, avec Petra Kvitova, sortie au premier tour à New York.

Pour la 6e fois de sa carrière, Fernando Verdasco s'est incliné en Grand Chelem après avoir mené 2 sets à 0. Depuis le début de l'ère Open, un seul joueur comptabilise plus de défaites en Grand Chelem après avoir remporté les deux premiers sets : Radek Stepanek (7). Richard Gasquet et Viktor Troicki sont également à six défaites dans ces circonstances.

Vidéo - Revenant et miraculé, Chung a gagné le droit de défier Nadal 03:02

Le quiz du jour

La réponse au quiz d'hier : Les quatre joueurs/joueuses ayant joué et perdu leur seule demi-finale de Grand Chelem à Flushing étaient : Sjeng Schlaken (2002), Yanina Vickmayer (2009), Irina Spirlea (1997) et Darren Cahill (1988).

Le quiz de ce vendredi matin est un "Qui est-ce ?" Ce joueur a disputé 12 fois l'US Open. Voici, dans l'ordre chronologique, le résultat de ses 12 participations. De qui s'agit-il ?

Huitième de finale

Quart de finale

Quart de finale

Demi-finale

Huitième de finale

Finale

Victoire

2e tour

1er tour

3e tour

2e tour

1er tour

