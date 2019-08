La guerre des chefs devrait connaître un nouvel épisode à New York. Et il pourrait bien être prépondérant dans la conquête du trône en fin de saison. Car à quelques jours du début des hostilités, la bataille fait rage entre les deux hommes qui ont raflé les trois premiers titres du Grand Chelem de l’année : Novak Djokovic (Open d’Australie et Wimbledon) et Rafael Nadal (Roland-Garros). Et si le Serbe semble disposer d’une certaine marge avec 3740 points d’avance au classement technique, il n’en est rien en réalité sur l’exercice en cours. A la Race (hiérarchie depuis janvier), c’est même l’Espagnol qui mène le bal d’une courte tête.

Nadal compte en effet 140 petites longueurs d’avance sur son grand rival, grâce à sa victoire à Montréal, à laquelle Djokovic n’a pu répondre à Cincinnati (éliminé en demi-finale, il a perdu 640 points sur la séquence). Si les deux hommes se retrouvaient en finale dans une quinzaine de jours à Flushing Meadows et que le Majorquin venait à l’emporter, celui-ci disposerait de quasiment 1000 unités de marge (940), ce qui lui donnerait une option sur la première place mondiale en fin d’année.

Une fin de saison souvent favorable à Djokovic... et Federer

Mais traditionnellement, la saison indoor lui réussit moins et cet avantage ne serait pas décisif. L’an dernier, Nadal avait même arrêté sa saison après l’US Open à cause d’une énième blessure au genou. Si au contraire Djokovic venait à s’imposer contre son rival, le Serbe complèterait un troisième petit Chelem en carrière et reprendrait les rênes à la Race avec un avantage de 660 points. Il pourrait envisager sereinement la suite, sans être pour autant à l’abri d’un éventuel meilleur final de son rival. L’écart pourrait néanmoins se creuser si l’un décrochait la timbale, tandis que l’autre s’inclinait avant même la finale à New York.

Et Roger Federer dans tout ça ? En échouant d'un rien à Wimbledon, il a sûrement fait un trait sur ses ambitions de retour sur le trône. Le Suisse observe cette lutte à distance respectable à la Race : il accuse 2075 points de retard sur Nadal. Pour espérer avoir un mot à dire dans cette histoire, sa mission est simple : il doit remporter le tournoi, exploit qu’il n’a plus réalisé depuis 11 ans. A 38 ans, avec la chaleur et l’humidité locales, l’hypothèse semble pour le moins osée. Mais s’il y parvenait en dominant Djokovic en demie puis Nadal en finale, il reprendrait 1280 points au Serbe et 800 à l’Espagnol. Le Majorquin aurait alors encore un peu de marge sur lui, mais une bataille à trois se redessinerait.

Plus probablement, Federer devrait donc être l’arbitre du duel Djokovic-Nadal, peut-être dès Flushing, mais plus sûrement à l’automne en indoor où il est généralement performant. Comme ses deux grands adversaires, le Bâlois est d’ores et déjà qualifié pour le Masters de Londres en fin d’année. Tout pourrait d’ailleurs s’y jouer, rendant la saison trépidante jusqu’à son terme.

Le Top 10 à la Race au 19/08