La reine a cédé sa couronne. Particulièrement impressionnante contre Cori Gauff (6-3, 6-0), au 3e tour, Naomi Osaka n’a pas pu enchaîner contre Belinda Bencic lundi en huitième de finale. A l’image de son homologue masculin Novak Djokovic défait par Stan Wawrinka dimanche, la tenante du titre est tombée en deux sets (7-5, 6-4) et un peu moins d’une heure et demie sur le court Arthur-Ashe. Touchée au genou gauche, la Japonaise cédera par la même occasion sa place de numéro 1 mondiale à Ashleigh Barty à l’issue de cet US Open. Pour atteindre le dernier carré, Bencic retrouvera Donna Vekic, qui a renversé Julia Görges sur le court Louis-Armstrong après un marathon de 2h43 (6-7, 7-5, 6-3).

L’embellie aura été de courte durée. Revenue à un niveau très intéressant, proche de celui vu en Australie au tout début de la saison, lors de son match précédent, Naomi Osaka ne défendra pas son trophée samedi prochain. La faute à une Belinda Bencic très inspirée (29 coups gagnants pour 12 petites fautes directes) et au réveil de la blessure au genou qui l’avait contrainte à l’abandon à Cincinnati, une dizaine de jours avant le début des hostilités à Flushing Meadows. Il n’y aura donc pas de revanche (sûrement rêvée par le public américain) face à Serena Williams.

Vidéo - Epoustouflante en cadence, Bencic a multiplié les coups d'éclat pour sortir Osaka 03:04

Osaka contrariée par son genou

Surprise d’entrée sur son service, Osaka ne s’est pas inquiétée outre mesure : elle avait déjà connu un démarrage diesel lors de son premier tour (6-4, 6-7, 6-2) contre la Russe Anna Blinkova. La Japonaise a d’ailleurs refait son retard et les débats se sont équilibrés jusqu’à 5-5, moment choisi par Bencic pour replacer un coup d’accélérateur à la relance avant de confirmer sur son engagement pour s’octroyer une première manche disputée (7-5).

Un peu lente dans ses déplacements, Osaka n’a pas été en capacité de répliquer et a, à nouveau, cédé son service blanc à 2-2 dans le deuxième set. Au cours de ce jeu cauchemardesque, elle a notamment frappé fort une volée liftée de revers croisée sur son adversaire qui s’est fait une joie de la contrer d’un passing long de ligne impeccable. Pourtant, elle avait le court grand ouvert devant elle, un point symbolique d’une certaine perte de lucidité.

Et pour cause, la Japonaise était aussi préoccupée par son état physique. Après ce break concédé, elle a pris un temps mort médical pour faire soigner son genou gauche douloureux, protégé d’ailleurs par une imposante genouillère. Diminuée, elle n’a plus posé le moindre problème à Bencic qui a conclu avec la manière et un jeu blanc. La Suissesse, extatique, retrouve les quarts de finale de l’US Open pour la première fois depuis 2014 et a les armes pour aller bien plus loin.